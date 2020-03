O sestupujícím z extraligy rozhodne páteční kolo

Praha - Až páteční závěrečné 52. kolo základní části hokejové extraligy rozhodne o sestupujícím týmu z nejvyšší soutěže. V nejlepší pozici z ohroženého tria budou nastupovat na ledě Brna hráči dvanáctých Pardubic, jimž stačí bez ohledu na výsledek vzájemného souboje mezi třináctým Litvínovem a posledním Kladnem jediný bod k jistotě záchrany. V Litvínově bude slavit vítěz, pokud ale neuspěje Dynamo, udrží nahoře oba týmy výhra Kladna v prodloužení nebo v nájezdech. Otevřený zůstal rovněž boj o druhé místo a s ním spojenou účast v Lize mistrů.

Litvínov prohrál tři z posledních čtyř zápasů, čímž si situaci hodně zkomplikoval. "Máme to ale ve svých rukách. Čeká nás poslední zápas sezony, na který se musíme dobře připravit. Hlavně se poučit ze svých chyb a jít dál. Jsme tým, který patří do extraligy, jen to musíme v pátek potvrdit," uvedl pro klubový web brankář Jaroslav Janus.

Kladno se vyhrabalo z nejhoršího - po třech vítězstvích už nemusí spoléhat na pomoc ostatních. Rytířům stačí k udržení prodloužit vítěznou sérii. "Vzhledem k tomu, v jaké situaci jsme byli, jsme museli spoléhat na výsledky ostatních týmů. Předposledním kolem se to otočilo, teď už nemusíme koukat na nikoho jiného, jen na sebe. Je to buď, anebo. Záleží jen na nás, jak to v Litvínově odehrajeme," uvedl trenér David Čermák.

"Litvínov je pořád favorit, my nemáme co ztratit. Litvínov hraje doma, navíc nás třikrát porazil. Nám samozřejmě poslední tři zápasy pomohly, pořád ale myslím, že je Litvínov velký favorit. Myslím, že rozhodne, jakou hru předvedeme dozadu," doplnil Čermák.

Osud Pardubic může mít ve svých rukách brněnská Kometa. "Bude to velmi těžký soupeř. Pardubice sice hrají o ligovou existenci, ale jsou nejlepším týmem extraligy za posledních deset kol," připomněl asistent trenéra Kamil Pokorný. "I když se nemáme kam posunout a budeme šestí, chceme hrát kvalitní hokej. Posledně nám doma vůbec nevyšel zápas s Kladnem. Potřebujeme něco před play off urvat. Nebudeme ničím svázaní a máme psychickou výhodu," dodal Pokorný. Chybět budou Erat, Kucsera a Plášek.

Pardubicím stačí na brněnském ledě uhrát bod. "Jsem strašně rád, že jdeme do posledního zápasu a máme to ve svých rukách. Rozhodne i náš výkon, rozhodne to, jak budeme hrát agresivně a budeme připraveni. Na to se těším, protože nemusíme na nikoho spoléhat a můžeme si to vyhrát sami,” řekl útočník Tomáš Rolinek.

"Na tuhle situaci se nedá připravit. My už těch těžkých utkání máme za sebou tolik, kdy jsme museli vyhrát... Víte, že musíte, jinak bude zle. Tento zápas na tom nic nemění. Víme, že do toho půjdeme agresivně, protože to je zápas o vše. Budeme hrát na krev, abychom se na konci zápasu mohli podívat do zrcadla a říct, že jsme tam nechali všechno," dodal Rolinek.

Třetí Třinec se díky výhře 4:0 na ledě vedoucího Liberce udržel ve hře o druhé místo a tím také o účast v Lize mistrů. Na druhou Plzeň, kterou vyzve v pátek v přímém souboji, ztrácejí Oceláři dva body. Pokud ale uspěje obhájce titulu a posune se před Indiány, potřebuje také pomoc Olomouce na ledě Sparty. Pražané mají jako Třinec 90 bodů, ale lepší vzájemné zápasy.

"Chceme vyhrát, je to pro nás vzhledem k Lize mistrů velké lákadlo," řekl brankář Jakub Štěpánek. "Stejně jako v úterý nás čeká velmi těžký soupeř, navíc tabulka je hodně vyrovnaná. Jednoznačně ale chceme začínat vyřazovací boje na domácím ledě a za tím si půjdeme," dodal útočník Matěj Stránský.

Plzeň venku už osmkrát za sebou nedosáhla na bodový zisk. I vzhledem k play off chce tuto sérii utnout. "Jdeme do zápasu s tím, že se chceme umístit co nejlépe. Náš cíl je začínat play off doma. Čím výš budeme, tím více to o něčem vypovídá. Když půjdeme na tým z předkola, tak budeme mít o dva dny odpočinku navíc a soupeř už může být po předchozích zápasech unavený," věřil útočník Jan Eberle.

Sparta je čtvrtá a udržení pozice mezi prvním kvartetem by znamenalo jistotu, že mužstvo vstoupí do čtvrtfinále play off doma. "Neřeším, kde začneme. Jedno, zda doma, nebo venku. Stejně musíte porazit soupeře čtyřikrát. Kolikrát se nám letos hrálo lépe na venkovních hřištích, hlavně ze začátku jsme tam vyhrávali. Uvidíme, jak to dopadne a na koho narazíme. Nemá cenu si vybírat," řekl útočník Lukáš Pech. Liga mistrů ho ale láká. "Když mluvím za sebe, já jsem z ní nadšený," ujistil Pech.

Olomouc už bez ohledu na výsledek posledního kola skončí sedmá a pouze si počká, kdo z trojice Hradec Králové, Karlovy Vary, Zlín jí připadne v předkole play off. Hanáci ho zahájí na domácím ledě.

Mladá Boleslav se ještě může posunout mezi první čtyřku, základním předpokladem pro vylepšení pozice je úspěšný výsledek proti Zlínu. Bruslaři už šest kol nedosáhli na výhru v základní hrací době.

Desátý Zlín ještě živí naději, že by mohl poskočit o dvě příčky a začít předkolo doma. Musí ale vyhrát v Boleslavi a spoléhat na zaváhání Karlových Varů a Hradce Králové.

"Naším cílem je vyhrát každé utkání a bylo by fajn začínat doma. Musíme se ale soustředit na sebe," řekl útočník Jan Dufek. "Na soupeře se nedíváme, připravujeme se na play off, tam se bude rozhodovat," dodal trenér Robert Svoboda. Chybět bude obránce Žižka, který by měl naskočit do hry až ve vyřazovacích bojích.

Hradec Králové prohrál třikrát za sebou. Výhra s Vítkovicemi v rámci 60 minut zajistí Mountfieldu výhodu domácího prostředí pro předkolo bez ohledu na výsledek osmých Karlových Varů. Oba celky mají na kontě stejně bodů, ale Východočechy by posouvaly nahoru lepší vzájemné zápasy.

Vítkovice čeká závěrečný zápas sezony, ve kterém jim už teoreticky o nic zvláštního nejde. Ostravané jsou zachráněni, do předkola play off se nedostali. "Chceme vyhrát a udělat si radost na závěr sezony. Do Hradce jedeme vyhrát," prohlásil vítkovický kouč Mojmír Trličík.

Hokejisté Karlových Varů po kontroverzním přístupu k zápasu v Ostravě, kde kouč Martin Pešout složil mužstvo z mladých hráčů a prakticky celý první tým nechal doma, přivítají Liberec již v plné zbroji. "V pátek to bereme jako generálku a do utkání půjdeme v nejsilnější sestavě, abychom vyzkoušeli přesilovky i oslabení," ujistil Pešout.

Vítěz Prezidentského poháru Liberec za poslední tři utkání nebodoval a stále tak zůstává jediný schůdek od pokoření stobodové hranice. Bílí Tygři během sezony všechna tři dosavadní vzájemná utkání prohráli a uhráli s Energií jediný bod.

Statistické údaje před závěrečným 52. kolem základní části Tipsport extraligy: HC Verva Litvínov (13.) - Rytíři Kladno (14.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2 v prodl., 4:1, 5:3. Nejproduktivnější hráči: Richard Jarůšek 51 zápasů/38 bodů (22 branek + 16 asistencí) - Brady Austin 51/41 (17+24). Statistiky brankářů: Jaroslav Janus průměr 3,18 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 89,93 procenta a jednou udržel čisté konto, David Honzík 3,00 a 89,73 - Denis Godla 3,05, 90,87 a dvakrát udržel čisté konto, Adam Brízgala 2,31 a 91,43, Lukáš Cikánek 4,12 a 87,87. Zajímavosti: - Vítěz zápasu se udrží v extralize. Setrvat v nejvyšší soutěži mohou Litvínov i Kladno jen za předpokladu, že Rytíři vyhrají v nastavení a Pardubice nebudou bodovat v Brně. - Nováček Kladno se v případě prohry vrátí do první ligy, odkud se loni probojovalo mezi elitu po pěti letech. - Litvínov od postupu do nejvyšší soutěže v roce 1959 nikdy nesestoupil. - Verva prohrála tři z posledních čtyř zápasů a získala jen čtyři body. Doma Severočeši vyhráli tři z uplynulých čtyř duelů. - Rytíři po sérii 11 porážek, během kterých dosáhli na jediný bod, třikrát za sebou naplno bodovali. - Kladno po sérii šesti porážek venku uspělo v neděli v Brně, kde vyhrálo nad Kometou 2:1. - Rytíři v soutěžních zápasech prohráli s Litvínovem pětkrát za sebou a získali jediný bod. Naposledy uspěli 8. dubna 2018, kdy v baráži o extraligu vyhráli na severu Čech 2:1. HC Sparta Praha (4.) - HC Olomouc (7.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:0, 1:2, 1:4. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 51/38 (11+27) - Zbyněk Irgl 50/37 (15+22). Statistiky brankářů: Matěj Machovský 2,60, 91,19 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Sedláček 2,68 a 90,59 - Branislav Konrád 2,27, 92,05 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 2,40, 91,77 a dvakrát udržel čisté konto, Vojtěch Mokrý 1,68 a 93,90. Zajímavosti: - Sparta si v případě výhry za tři body a porážky Plzně v Třinci zajistí druhé místo a účast v Lize mistrů. - Pražané vyhráli šest z posledních osmi zápasů a doma vyhráli třikrát za sebou. - Olomouc, která skončí po základní části sedmá, vyhrála sedm z uplynulých devíti zápasů. Venku vyhrála tři z minulých čtyři duelů. - Hanáci vyhráli tři z posledních čtyř vzájemných soubojů. BK Mladá Boleslav (5.) - PSG Berani Zlín (10.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:4, 3:6, 1:4. Nejproduktivnější hráči: Pavol Skalický 50/44 (17+27) - Antonín Honejsek 50/37 (13+24). Statistiky brankářů: Gašper Krošelj 2,18, 91,95 a třikrát udržel čisté konto, Justin Peters 2,94, 89,22 a dvakrát udržel čisté konto, Radek Haas 4,17 a 88,73 - Libor Kašík 2,66, 91,44 a jednou udržel čisté konto, Daniel Huf 2,73, 90,64 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Bruslařský klub může skončit nejlépe třetí. S Plzní, na kterou ztrácí tři body, má lepší bilanci ze vzájemných zápasů. S Třincem i se Spartou, na něž ztrácí bod, má horší bilanci. - Mladá Boleslav čeká šest zápasů na plný bodový zisk. Během této série čtyřikrát vyhrála v nastavení a dvakrát vyšla naprázdno. - Bruslařský klub vyhrál doma pětkrát za sebou a naposledy podlehl před vlastním publikem 22. ledna Třinci 1:2. - Berani po sérii čtyř porážek vyhráli dva z posledních tří zápasů. Venku Zlín třikrát za sebou prohrál a získal jediný bod. - Zlín od loňského vyřazení s Mladou Boleslaví v předkole play off neztratil ve vzájemných zápasech ani bod. HC Energie Karlovy Vary (8.) - Bílí Tygři Liberec (1.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:0, 3:2 po sam. nájezdech, 3:2. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Rachůnek 50/52 (25+27) - Michal Birner 41/61 (20+41). Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,58, 92,25 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Bednář 4,39, 88,37 a jednou udržel čisté konto, Patrik Hamrla 10,00 a 76,19 - Dominik Hrachovina 1,92, 92,72 a třikrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,68, 89,74 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Osmé Karlovy Vary mají stejně bodů jako devátý Hradec Králové a o bod více než desátý Zlín. S Hradcem mají horší bilanci ze vzájemných zápasů a se Zlínem naopak lepší. V minitabulce všech tří celků by byla Energie nejlepší. - Energie prohrála pět z posledních šesti zápasů a získala v nich jen tři body. - Bílí Tygři třikrát za sebou nebodovali při skóre 4:11. - Karlovy Vary po sérii při porážek ve vzájemných zápasech třikrát za sebou prohráli. - Obránce Michal Plutnar z Karlových Varů může sehrát 200. zápas v extralize. HC Kometa Brno (6.) - HC Dynamo Pardubice (12.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:1, 2:6, 2:4. Nejproduktivnější hráči: Martin Zaťovič 50/50 (29+21) - Radoslav Tybor 44/33 (18+15). Statistiky brankářů: Karel Vejmelka 2,71, 91,09 a třikrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,74, 91,04 a třikrát udržel čisté konto - Ondřej Kacetl 2,73 a 91,25, Pavel Kantor 2,69 a 90,11. Zajímavosti: - Pardubice se zachrání v extralize v případě zisku minimálně jednoho bodu. V případě porážky v základní hrací době potřebují, aby Kladno nevyhrálo v Litvínově v nastavení. - Pardubice působí v nejvyšší soutěži nepřetržitě od roku 1950, kdy se mezi elitu dostaly. - Kometa, která skončí po základní části šestá, dvakrát za sebou nebodovala a vyhrála jen jednou z posledních čtyř zápasů. - Dynamo bodovalo v sedmi z posledních osmi zápasů a z toho šestkrát vyhrálo. - Brňané po sérii čtyř vítězství ve vzájemných zápasech dvakrát za sebou prohráli. HC Oceláři Třinec (3.) - HC Škoda Plzeň (2.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:6, 5:2, 2:5. Nejproduktivnější hráči: Matěj Stránský 51/43 (22+21) - Milan Gulaš 51/76 (35+41). Statistiky brankářů: Petr Kváča 2,22, 92,06 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Štěpánek 2,54, 90,56 a dvakrát udržel čisté konto - Dominik Frodl 2,48, 90,98 a sedmkrát udržel čisté konto, Kristián Kolář 3,53 a 82,35. Zajímavosti: - Plzeň si v případě výhry zajistí druhé místo a účast v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů bez ohledu na výsledek Sparty, před kterou má náskok dvou bodů. - Oceláři vyhráli čtyři z posledních pěti zápasů. - Plzeň venku osmkrát za sebou nebodovala při skóre 8:34. Naposledy mimo svůj led uspěla 10. ledna, kdy zvítězila v Kladně 3:1. - Plzeňský obránce Lukáš Kaňák dnes slaví 23. narozeniny. Mountfield Hradec Králové (9.) - HC Vítkovice Ridera (11.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3 po sam. nájezdech, 2:0, 4:1. Nejproduktivnější hráči: Radek Smoleňák 51/36 (23+13) - Roberts Bukarts 46/42 (16+26). Statistiky brankářů: Marek Mazanec 2,28, 91,31 a pětkrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 4,00 a 86,84 - Miroslav Svoboda 2,87, 92,02 a čtyřikrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 3,96 a 87,71. Zajímavosti: - Mountfield prohrál sedm z posledních osmi zápasů a získal jen šest bodů. - Hradec Králové si v případě vítězství za tři body zajistí osmé místo a výhodu domácího prostředí pro předkolo play off. S Karlovými Vary má lepší bilanci ve vzájemných zápasech. Mountfield by dopadl lépe i pro shodě bodů se Zlínem. V minitabulce při bodové shodně celého tria by byly nejlepší Karlovy Vary před Hradcem a Zlínem. - Ostravané bodovali ve čtyřech z posledních pěti zápasů a z toho třikrát vyhráli. - Hradec Králové bodoval v šesti z posledních sedmi zápasů a z toho čtyřikrát vyhrál. - Brankář Miroslav Svoboda z Vítkovic oslaví v sobotu 25. narozeniny. Tabulka: 1. Liberec 51 29 5 2 15 174:128 99 2. Plzeň 51 27 2 7 15 162:139 92 3. Třinec 51 26 4 4 17 160:125 90 4. Sparta Praha 51 21 13 1 16 171:143 90 5. Mladá Boleslav 51 21 10 6 14 152:124 89 6. Brno 51 21 5 6 19 143:154 79 7. Olomouc 51 20 5 6 20 121:126 76 8. Karlovy Vary 51 16 9 5 21 171:163 71 9. Hradec Králové 51 18 5 7 21 125:134 71 10. Zlín 51 19 4 5 23 151:148 70 11. Vítkovice 51 14 8 5 24 132:170 63 12. Pardubice 51 15 3 10 23 119:160 61 13. Litvínov 51 15 3 9 24 147:171 60 14. Kladno 51 16 3 6 26 128:171 60