Fotbalista AS Řím Patrik Schick. ČTK/AP/Andrew Medichini

Řím - Český fotbalista AS Řím Patrik Schick by podle italských médií mohl v létě změnit dres. Podle webu Tuttomercato se o třiadvacetiletého reprezentačního útočníka zajímají anglický Everton a Lipsko. Za hráče by údajně musely zaplatit mezi 24 až 30 miliony eur (620 milionů až 775 milionů korun).

Schick by mohl přestoupit, ve hře má být i hostování s opcí. Český útočník přišel do římského celku předloni v létě ze Sampdorie Janov, podle spekulací za něj zástupci AS zaplatili ke 40 milionům eur (přes miliardu korun).

Schick však zatím vysoká očekávání nenaplnil. Bývalý hráč Sparty a Bohemians 1905 dal v této sezoně za AS v 27 soutěžních zápasech pět gólů, v minulém ročníku skóroval dokonce jen dvakrát v italské lize a jednou v domácím poháru. Po nedávném příchodu nového trenéra Claudia Ranieriho by se mohla Schickova pozice zlepšit, neboť italský kouč českého útočníka opakovaně chválil.