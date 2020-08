O samosběr zeleniny je velký zájem, do polí vyrazí tisíce lidí

Olomouc - Několik tisíc lidí přijede na přelomu srpna a září sklízet desítky tun zeleniny z polí u Těštětic-Vojnic nedaleko Olomouce, kde farmář Ladislav Kašpar druhým rokem organizuje samosběr mrkve, cibule, zelí či červené řepy. Do polí se zeleninou, které mají celkovou rozlohu 25 hektarů, vyrazí senioři i mladé rodiny s dětmi. Odměnou za práci na poli jim bude kvalitní zelenina za cenu, která je výrazně nižší než na pultech tuzemských obchodů.

"Poptávka je velká. Denně mám 30 až 50 telefonátů od zájemců o samosběr," řekl dnes ČTK Kašpar. K samosběru bude zhruba 200 tun zeleniny. Po loňské zkušenosti Kašpar odhadl, že zeleninu si z jeho polí opět přijedou sklidit tisíce lidí z širokého okolí. "Ta díra na trhu byla obrovská," podotkl Kašpar. Podle něj jsou zákazníci už zklamaní z přístupu velkých obchodních řetězců ke kvalitě a ceně nabízené zeleniny.

Za kilogram mrkve sklizené na polích u Těšetic-Vojnic lidé zaplatí čtyři koruny a za petržel osm korun. Kilogram žluté cibule je bude stát šest korun, kilogram bílého zelí na krouhání osm korun a stejné množství červené řepy přijde na pět korun. Farmář Kašpar příští týden zahájí samosběr všech nabízených druhů zeleniny naráz, aby si lidé měli z čeho vybírat. "Čeká se už jen na cibuli, která musí řádně vyschnout," podotkl.

Samosběr zeleniny se farmář loni rozhodl zavést kvůli nedostatku brigádníků i nízkým výkupním cenám, které pěstitelům zeleniny nabízejí velkoobchody. "Dvacet let jsem zeleninu sklízel s pomocí místních brigádnic, které byly celý život v družstvu. Nejmladší z nich je ale dnes 75 let," řekl Kašpar, podle kterého je nyní problém sehnat dostatečný počet kvalitních mladších brigádníků.

Rozhodnutí nabídnout lidem samosběr zeleniny mělo i ekonomický základ. Kašpar upozornil na to, že v posledních letech klesá podíl pěstitelů na konečné prodejní ceně zeleniny v obchodech. "Zatímco před deseti či patnácti lety jsem dostal 33 procent, tak dnes nedostanu ani 18 procent," řekl. Zeleninu sice při samosběru prodává ze ceny, které by dostal od velkoobchodu, avšak ušetří náklady na brigádníky a dopravu.

Kašpara už loni překvapila skladba lidí, kteří neváhali obléknout pracovní oděv a vyrazit do pole sklízet zeleninu pro vlastní spotřebu. "Počítal jsem, že přijdou spíš starší lidé přes padesát let. Dorazila ale také spousta mladých rodin, které ani tak nehleděly na cenu. Rodiče byli navíc nadšení, že to bylo pro jejich děti velké zpestření a zeleninu je bavilo sklízet," dodal Kašpar.