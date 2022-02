O ruském stahování nejsou žádné důkazy, uvedla velvyslankyně USA při OSN

New York - Spojené státy zatím neviděly žádný důkaz o tom, že by se ruská vojska opravdu stahovala od hranic s Ukrajinou, uvedla dnes americká velvyslankyně při OSN Linda Thomasová-Greenfieldová. Takový krok by ale podle ní Washington uvítal, citovala prohlášení diplomatky agentura Reuters. Rusko má v blízkosti ukrajinských hranic přes 130.000 mužů, Západ ho podezírá z příprav na invazi, což však Kreml odmítá. Moskva dnes ohlásila začátek stahování některých svých vojáků do původních posádek.

"Byla by to vítaná zpráva, kdyby byla legitimní. Zatím jsme o tom neviděli důkazy," uvedla Thomasová-Greenfieldová v prohlášení, které poskytl její mluvčí.

Na nutnosti "ověřit" pravdivost informací o stahování vojsk se během dnešního hodinového telefonátu shodli také americký a francouzský prezident Joe Biden a Emmanuel Macron. Oznámení o odchodu vojsk považují za "první povzbudivou zprávu", napsala agentura AFP s odvoláním na Elysejský palác. Biden slíbil další podrobnosti na tiskové konferenci za několik hodin.

Obavy z možné invaze přetrvávají u představitelů Severoatlantické aliance, píše agentura AP. Rusko neuvedlo žádné podrobnosti o tom, odkud se vojska stahují ani o kolik vojáků se jedná.

"Musíme vidět výrazné stahování jednotek, ale také techniky," odpověděl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg na otázku, kdy NATO uzná, že Rusko má skutečný zájem o snížení napětí v oblasti. Nechtěl však specifikovat, zda a v jaké chvíli přestane aliance považovat aktivitu Moskvy za akutní hrozbu a bude připravena odvolat dočasně vyslané síly ze svého východního křídla.

O zklidnění situace na rusko-ukrajinské hranici diplomatickou cestou se intenzivně snaží četní státníci. Telefonáty na nejvyšší úrovni i diplomatická setkání jsou téměř na denním pořádku.