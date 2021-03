O rozšíření pravomocí ČNB u hypoték Sněmovna nerozhodla

Praha - O vládním návrhu, který má kromě jiného posílit pravomoci České národní banky (ČNB) nad regulací hypoték, dnes poslanci nerozhodli. Ve třetím čtení ho měli schvalovat. Rozpravu však prodlužovaly projevy především poslanců Pirátů a ODS, kteří se k novele rozsáhle a kriticky vyjadřovali. Místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip (KSČM) to označil za obstrukci, poslanci zmíněných stran to ale odmítli.

"Máme tady klasickou parlamentní obstrukci," prohlásil Filip. Na jeho návrh sněmovní většina rozhodla, že novelu budou poslanci projednávat o hodinu déle než obvykle, a to do 14:00. Krátce po 13. hodině si však předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura vyžádal hodinovou přestávku na poradu svého klubu, čímž debata skončila. Zdůvodnil to tím, že na poledne jsou kromě jiného svolaná jednání výboru.

S Filipovým tvrzením o obstrukci se ztotožnil i Jan Volný (ANO). "To není pravda, tady probíhá jasná věcná diskuse," odmítl obvinění Jan Jakob (TOP 09). Postěžoval si, že na dotazy poslanců neodpovídá ani přítomná ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) a ani guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Předloha má dát ČNB zákonnou pravomoc určovat podmínky úvěrů na bydlení. Dosud může centrální banka dávat bankám pouze doporučení, která nejsou právně závazná. Předloha také obsahuje návrh na rozšíření možností obchodů na finančních trzích i na rozšíření okruhu subjektů, se kterými může centrální banka obchodovat.