O rozpočtu budou na financích jednat zástupci obrany a vnitra

Praha - Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) bude dnes jednat se zástupci ministerstva obrany a ministerstva vnitra o návrhu rozpočtu na příští rok. Se svými týmy na ministerstvo financí přijdou jednat o výši resortních rozpočtů ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Hamáček nechtěl v úterý přiblížit, s jakými požadavky za Schillerovou půjde. Na počátku srpna uvedl, že sociální demokraté nepodpoří škrty ve státním rozpočtu na příští rok. Ministerstvo vnitra chce podle jeho tehdejšího prohlášení víc peněz na investice do Portálu občana, elektronickou sbírku zákonů, posílení kyberbezpečnosti, ale i platy policistů a hasičů. Stávající návrhy s tím podle Hamáčka nepočítají.

Ministr dříve také prohlásil, že chce se Schillerovou vyjednat 600 milionů na stabilizační příspěvky pro policisty z některých krajů. Peníze mají motivovat k tomu, aby byl o práci v regionech s personálním podstavem zájem. Podle policejního prezidenta Jana Švejdara celorepublikově chybí policii k plným stavům asi 3000 lidí. Policisté by také v příštím roce chtěli například vypsat tendr na nová obrněná auta za zhruba 240 milionů.

Podrobnosti o požadavcích na výši rozpočtu nesdělilo ani ministerstvo obrany. Metnara by na jednání se Schillerovou měl doprovodit i náčelník generálního štábu Aleš Opata a ekonomická náměstkyně Blanka Cupáková. Dá se očekávat, že zástupci obrany budou chtít zachovat každoroční růst rozpočtu.

Česká republika se zavázala, že do roku 2025 bude na svou obranu vydávat dvě procenta HDP. To podle plánů z loňského roku znamená zvýšení v příštích dvou letech o 9,8 miliardy korun ročně. Zástupci ministerstva i armády již v minulosti odmítli, aby resort kvůli krizi o peníze přišel. Poukazují na nutnost modernizovat zastaralou techniku i zbraně a na zhoršující se bezpečnostní prostředí. Na letošní rok ministerstvo dostalo 75,5 miliardy korun, kvůli koronavirové krizi souhlasilo s navrácením 2,9 miliard korun do státní kasy.