O rozpočtu budou dnes se Schillerovou jednat Maláčová a Dostálová

Praha - O rozpočtech svých resortů na příští rok budou dnes s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) vyjednávat ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) a pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). Maláčová žádá o 11,7 miliardy korun víc, a to na sociální služby, sociální práci či investice do nových informačních systémů. Mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček požadavky Dostálové neupřesnil.

Ministerstvo práce by mělo příští rok podle navrhovaného rozpočtu hospodařit s příjmy 564,1 miliardy korun a s výdaji 676,47 miliardy, a to bez evropských peněz. Příjmy by tak proti letošku byly vyšší o 21,45 miliardy a vydaná suma o 49,03 miliardy. Počítá se třeba se zvýšením důchodů či rodičovské. Na sociální služby ministerstvo financí vyčlenilo stejnou sumu jako letos, tedy 15,7 miliardy korun. Už v tomto roce musela vláda přitom dodatečně do regionů posílat miliardu, další miliarda poskytovatelům péče ještě chybí.

Rozpočet ministerstva práce hraje roli i při řešení nynější vládní krize kolem obsazení postu ministra kultury. Šéf ČSSD Jan Hamáček několikrát zopakoval, že jeho strana chce ve vládě zůstat, pokud se bude dodržovat ústava a koaliční smlouva a rozpočet umožní fungování pětice resortů sociálnědemokratických ministrů. Celkem požadovali o 20 miliard víc, než navrhlo ministerstvo financí. Čtyři resorty už přidáno dostaly.

Ministerstvo pro místní rozvoj má v návrhu rozpočtu na příští rok příjmy 20,93 miliardy korun, a to včetně peněz z EU. Letos to bylo 6,64 miliardy. Výdaje s evropskými financemi by měly činit 25,41 miliardy, letos 11,5 miliardy.

Požadavky ministerstva práce na posílení rozpočtu na příští rok v miliardách korun proti návrhu ministerstva financí:

Položka Požadavek Návrh rozpočtu Rozdíl Sociální služby 19 15,7 3,3 Politika zaměstnanosti 3,27 0,5 2,77 Investice 6,7 4 2,7 Ochrana dětí a sociální práce v obcích 2,44 0,68 1,76 Spolufinancování evropských projektů 0,92 0,43 0,49 Pěstounská péče 0,59 0,11 0,48 Dotace na projekty pro seniory a rodiny a na bezpečnost práce 0,22 0,07 0,15

Zdroj: Ministerstvo práce