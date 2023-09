O rozdělení úhrady nákladů na OZE ještě ministři povedou dnes debatu

Praha - O rozdělení úhrady vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) a některých tepláren mezi stát a spotřebitele povedou ministři na dnešním zasedání vlády ještě debatu. Od začátku ale podle nich bylo jasné, že stát plnou zátěž převezme dočasně v době energetické krize. Zástupci koaličních stran to řekli novinářům při příchodu na jednání kabinetu.

Podle návrhu nařízení vlády z pera ministerstva průmyslu a obchodu by stát měl v příštím roce hradit zhruba čtvrtinu vícenákladů, zbývající část by platili spotřebitelé v cenách elektřiny. Letos stát platil z rozpočtu celou podporu obnovitelných zdrojů, reagoval tak na rychlý růst cen energií.

Nařízení, které musí projednat kabinet, navrhuje, aby stát z rozpočtu platil na podporu OZE 9,35 miliardy korun. Zbývající část podpory by měla být rozpočítána do regulované složky cen elektřiny. Podle odhadu Energetického regulačního úřadu (ERÚ) budou celkové náklady na podporu OZE v příštím roce asi 36 miliard korun.

"Musíme se snažit udržet konsolidaci veřejných rozpočtů, takže to nebude snadná diskuse," řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Opatření se podle něj vázalo na dramatický nárůst cen energií v minulém roce. "Od prvopočátku to bylo dočasné opatření, které na straně státu znamenalo poměrně významné výdaje navíc. Musíme hledat řešení, které zajistí udržitelnost rozpočtu pro příští rok," dodal.

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09) míní, že případní výkyvy cen energií by se měly řešit skrze sociální systém. "Plošné úpravy, které byly v minulosti, kdy jsme všichni dostali příspěvky bez ohledu na příjmy, nebyly tou správnou cestou," uvedla.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) považoval opatření za dobré v době rostoucích cen energií. "Chceme dát dohromady veřejné finance, nemůže to platit napořád. Vedeme debatu o tom, zda vůbec a případně v jaké výši má být podpora zachována," řekl. Pokud ministerstvo průmyslu skutečně předloží návrh na to, že by stát hradil zhruba čtvrtinu nákladů, a počítá se s tím i ve státním rozpočtu, pak lidovci nebudou proti, dodal.

Vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) si chce vyslechnout stanovisko ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN). "Pokud ceny (energií) výrazně klesají, tak bych chtěl, aby lidé měli v příštím roce nižší ceny na fakturách. Tímto směrem bychom měli uvažovat, ale musí to být podloženo ze strany predikcí vývoje cen," doplnil.