O revivaly skupiny Queen je v České republice stále zájem

Praha - O revivaly britské rockové skupiny Queen je v České republice trvalý zájem mezi pořadateli i fanoušky, bývají hvězdami mnoha slavností a show. Tento rok se měly uskutečnit i dva velké projekty související se slavnou kapelou, která před padesáti lety odehrála svůj první koncert v anglickém městě Truro. Akce Queen Relived 2020 by Queenie i muzikálové show We Will Rock You však byly kvůli pandemii koronaviru přesunuty.

Skupina Queenie v čele s Michaelem Kluchem své vystoupení místo v květnu nabídne 11. a 12. září. Přidaný koncert 21. prosince zůstává beze změny. O vystoupení revivalové skupiny Queenie je zájem - poté, co dvě představení v pražské O2 areně vyprodala, musela přidat třetí.

V Praze se měla letos v dubnu uskutečnit i další vzpomínka na skupinu Queen. Producentka Renata Štupáková ale po dohodě s režisérem Petrem Novotným plánovanou premiéru v Tipsport Areně a další představení muzikálové show We Will Rock You odložila. Uskuteční se v Praze 17. dubna příštího roku. Další vystoupení, která jsou vzpomínkou na skupinu Queen, se budou konat v Praze 24. dubna, Ostravě 22. května a Brně 12. června 2021.

Revivalové kapely Queen a dalších hudebních hvězd se nevěnují vlastní tvorbě, ale hrají skladby slavných zahraničních i domácích souborů. Na hudební scéně jich působí desítky, jejich nejslavnější doba byla již v 90. letech. Skupiny složené z muzikantů, kteří si "hrají na někoho jiného" lákají například začínající muzikanty. Druhou kategorií jsou zkušení muzikanti, kteří pro nezájem posluchačů rezignovali na vlastní tvorbu.

Česko jako místo zaslíbené revivalům představil před čtyřmi lety televizní dokument Země revivalů režiséra Šimona Šafránka. ČR má podle něho na počet obyvatel ve srovnání s ostatními zeměmi zřejmě nejvíce revivalových kapel.

Nejznámějším revivalem Queen je soubor Queenie. Kapela ztvárňující i vizuálně tvorbu Queen má za sebou stovky koncertů. V dubnu 2018 měl v Divadle Radka Brzobohatého premiéru muzikál Freddie s Queenie v hlavní roli. Zpěvák Michael Kluch byl za svůj výkon nominován na Cenu Thálie. Poradcem muzikálu byl Peter Freestone, který pracoval jako garderobiér londýnského Královského baletu a posléze se stal osobním tajemníkem Mercuryho. Jako spoluautor libreta se Freestone podílel i na baletní inscenaci Queen - The Show Must Go On, kterou před čtyřmi lety uvedlo olomoucké Moravské divadlo.

Kluch se již dříve objevil v hlavní roli tanečního muzikálu Freddie - The King of Queen uvedeného v roce 2014 plzeňským Komorním divadlem. Inscenaci připravil jeden z nejvýznamnějších současných tvůrců českého tanečního divadla Libor Vaculík.

Fanoušci Freddieho Mercuryho a skupiny Queen si na srazech pravidelně připomínají výročí úmrtí tohoto zpěváka a výročí založení legendární skupiny. Akce nazvané Vzpomínka na Queen se v roce 2011 v Praze zúčastnila i sestra zpěváka Mercuryho Kashmira Cooková.

Mercury podlehl 24. listopadu 1991 ve věku 45 let nemoci AIDS. O jeho popularitě v Česku svědčí i úspěch filmu Bohemian Rhapsody z roku 2018, který v České republice vydělal 266,2 milionu korun, čímž překonal dosud nejvýdělečnější snímek v českých kinech Avatar. Film, který tvůrcům vynesl Zlatý glóbus za nejlepší drama a zlatou sošku glóbu pro nejlepšího herce (Rami Malek), v Česku v kinech vidělo 1,83 milionu diváků.