O'Reilly získal Conn Smythe Trophy, i když hrál s naprasklým žebrem

Kanadský hokejový útočník Ryan O'Reilly ze St. Louis získal poprvé v kariéře Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off NHL. Osmadvacetiletá loňská posila Blues z Buffala byla nejproduktivnějším hráčem finálové série s Bostonem a v kanadském bodování play off skončila druhá za Bradem Marchandem z týmu poraženého finalisty se stejným počtem 23 bodů. O'Reilly, mistr světa z let 2015 a 2016, si v sedmi duelech finále připsal devět bodů za pět branek a čtyři asistence. Ve 26 zápasech play off zaznamenal za osm gólů a 15 přihrávek. ČTK/AP/Michael Dwyer