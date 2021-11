O ratifikaci vládní dohody rozhodnou všichni členové Pirátů

Praha - O vládní koaliční dohodě, kterou by měli v pondělí 8. listopadu podepsat lídři koalic Spolu a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN), budou hlasovat všichni členové Pirátů v rámci celostátního fóra. Koaliční smlouvu a program dostanou pravděpodobně po pondělním podpisu. O tom, zda je ratifikují, by poté ideálně mohli rozhodovat o nejbližším víkendu, řekl dnes ČTK místopředseda Pirátů Vojtěch Pikal. Orgány dalších stran se chtějí dokumenty zabývat tento čtvrtek a pátek.

Na koaliční smlouvě a programu se domluvili po více než dvanáctihodinové schůzce lídři budoucí pětikoalice v úterý, v pondělí v 11:00 plánují jejich slavnostní podpis. Obsah hodlají zveřejnit až poté. "Jsou tam formulace, které říkají, že se to předkládá k ratifikaci. Vyjednavači podepíšou dojednaný text s tím, že ho považují za dostatečně dobrý, aby ho předložili svým stranám ke schválení," uvedl Pikal.

Podpisu tak nebrání, že se celostátní fórum rozhodne o ratifikaci až následně. "Koaliční smlouva mu bude předložena, předpokládám, 8. listopadu a celostátní fórum o ní pak bude hlasovat on-line po řádné rozpravě," řekl Pikal. Fórum hlasuje vždy přes víkend od pátku 10:00 do pondělí 22:00. V ideálním případě by tak mohlo začít rozhodovat v pátek 12. listopadu. "Ale může se stát, že bude vůle to projednávat déle, nebo v prvním kole uspějí dvě možnosti a bude se konat druhé," doplnil Pikal.

Piráti budou mít pravděpodobně možnost koaliční smlouvu schválit, odmítnout, nebo projednat v řádném jednání, které by pak podle Pikala trvalo zhruba dva týdny. Pokud bude návrh předložen jako zásadní, bude schválení vyžadovat třípětinovou většinu hlasů.

Ostatní subjekty plánují o dokumentech poprvé interně jednat koncem tohoto pracovního týdne. Na čtvrtečních 15:00 je zatím svoláno zasedání celostátního výboru hnutí STAN, ve čtvrtek odpoledne by se měla sejít i výkonná rada ODS. V pátek odpoledne je v plánu celostátní konference KDU-ČSL, s pátečním termínem počítá i výkonný výbor TOP 09.

Dvě dosavadní opoziční koalice se v úterý dohodly také na tom, jak si rozdělí pozice ve vládě. Zatímco končící kabinet ANO a ČSSD vznikl jako patnáctičlenný, nová vláda bude mít navíc tři ministry bez portfeje. Budou se věnovat legislativě, evropským záležitostem a vědě, výzkumu a inovacím. Kandidát na premiéra Petr Fiala (ODS) k tomu řekl, že nevznikají nové úřady, pouze budou kvůli lepší koordinaci některých činností k určitým záležitostem pověření členové vlády.