O prodloužení nouzového stavu by měla Sněmovna jednat ve čtvrtek

Praha - Předseda Sněmovny Vondráček (ANO) očekává, že vládní žádost o prodloužení nouzového stavu se bude Sněmovna zabývat ve čtvrtek od ranních hodin. Řekl to v dnešních Otázkách Václava Moravce v České televizi. Vláda se má návrhem na prodloužení nouzového stavu kvůli pandemii koronaviru zabývat v pondělí. Ministr zdravotnictví Jan Blatný řekl ve čtvrtek, že navrhne prodloužit nouzový stav o 30 dní, tedy do 20. prosince.

"Vláda zasedá v pondělí. Ale já předpokládám, že mi to pošle. A já pak jako předseda rozhodnu, že o nouzovém stavu začneme (jednat) v osm ráno ve čtvrtek," řekl Vondráček. Poznamenal, že schůze zatím svolána není, ale že s ní najisto počítá.

Předseda poslaneckého klubu opozičního hnutí SPD Radim Fiala řekl, že jeho poslanci prodloužení o 30 dní nepodpoří. Přijdou s alternativou nejvýše jednoho týdne, uvedl. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek řekl, že jeho poslanecký klub se o tom musí ještě poradit. "Týden se mi zdá možná zbytečně málo, poznamenal Vondráček. Očekává, že konečné rozhodnutí Sněmovny bude výsledkem kompromisu.

"Myslím si, že za tohoto stavu, kdy nouzový stav potřebujeme jako právní rámec toho všeho, se nemůže stát, že by neprošel. To by nebylo nic," varoval Vondráček. To, že vláda řeší opatření nouzovým stavem, je podle něj pro opozici luxusní, protože se to řeší ve Sněmovně a opozice má prostor se k tomu vyjádřit.

Na příští týden je ve Sněmovně svoláno již pět mimořádných schůzí, tedy schůzí svolaných na základě žádosti dostatečného množství poslanců. Schůze k nouzovému stavu by byla šestou. V rámci již svolaných schůzí mají poslanci schvalovat například daňový balíček a s ním i návrh na zrušení superhrubé mzdy nebo návrh zákona o evidenci skutečných majitelů.

"Určitě budou další mimořádné schůze, protože my už nejsme schopni pracovat jinak," řekl Vondráček. Množství mimořádných schůzí je podle něj dané tím, že poslanci jsou ve Sněmovně víc a víc tam pracují. Michálek řekl, že co se na zákonech neodpracuje nyní, tak vzhledem k blížícím se volbám takzvaně spadne pod stůl.