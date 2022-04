O příspěvek na ubytování uprchlíků požádalo během několika hodin na 500 lidí

Chomutov - O příspěvek pro solidární domácnost za ubytování ukrajinských uprchlíků požádalo od dnešního rána do 11:00 asi 500 lidí. Novinářům to dnes při návštěvě chomutovského úřadu práce řekl ministr práce a sociálních věcí, vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL). O příspěvek, určený lidem, kteří doma či ve svém volném bytě bezplatně ubytovávají uprchlíky z Ukrajiny, lze žádat pouze elektronicky. Lidé mohou žádat o 3000 korun na osobu za měsíc na pokrytí nákladů bez ohledu na to, zda jde o dítě či dospělého.

Na domácnost stát poskytne nejvýše 12.000 korun měsíčně a podporu bude vyplácet i zpětně za březen. Podmínkou je to, že uprchlíci bydlí u žadatele v měsíci nejméně 16 dní v kuse. Dávku vláda schválila v březnu. "Dávku administrujeme plně on-line v digitálním prostředí. Nemá smysl chodit na úřad práce," uvedl Jurečka. Formulář najdou lidé na webu úřadu práce. "Nutné je, aby žadatel měl nějakou formu identity, třeba bankovní identitu," řekl ministr. Nechtěl odhadovat, kolik žádostí bude. Mluvčí ministerstva práce Eva Davidová dnes ČTK řekla, že velký počet žádostí nyní ministerstvo neočekává. Peníze od státu podle ní během několika dní dorazí na bankovní účet. Poštovní poukázkou je možné je získat jen při přihlášení přes eGovernment.

Podle Jurečky systém přijímání žádostí funguje. "Jsou drobné komplikace, které pociťujeme my uvnitř úřadu práce, žadatelé to nepoznají," uvedl.

"Přijímání žádostí běží v pilotním provozu. Tištěný formulář nyní neexistuje. Je klíčové elektronickou formu odzkoušet. Máme zjištěno, že cílová skupina (ubytovatelů) má o toto propojení zájem. Peníze úřady vyplatí v řádu dnů," uvedla Davidová.

Příspěvek pro solidární domácnost zavádí nový zákon o zaměstnávání a sociálním zajištění uprchlíků, který začal platit v březnu. Podle něj se nová dávka poskytne solidárním domácnostem, které utečence ubytovali bezplatně. Ubytovaní musí mít prostor na odpočinek, pro přípravu jídla a osobní hygienu, záchod a přístup k pitné vodě. Výši podpory a dobu jejího vyplácení upravuje vláda v nařízení.

Podle podkladů k předpisu by se dávka ve výši 3000 korun se stropem 12.000 korun měla vyplácet do konce června. Vláda by pak podle situace částku přehodnotila.

O příspěvek může ubytovatel žádat po skončení daného měsíce. V žádosti je třeba uvést identifikační údaje uprchlíků, dobu jejich ubytování, adresu nemovitosti i to, zda dům či byt vlastní, nebo užívá podle smlouvy. Úřad peníze zašle na český bankovní účet, případně poštovní poukázkou. Příspěvek je osvobozen od daně z příjmů.

Velký počet žádostí nyní ministerstvo neočekává. Mluvčí podotkla, že o příspěvek mohou teď žádat lidé, kteří bezplatně ubytovali uprchlíky nejpozději do poloviny března. Ubytování je totiž nutné poskytnout zdarma aspoň 16 dnů v měsíci v kuse.

Podle Davidové ministerstvo fungování on-line systému zhruba po týdnu vyhodnotí. Mluvčí nevyloučila další úpravy i rozšíření možností vyřizování pro případ, že by někteří lidé nemohli elektronickou formu využívat.