O případném vyloučení Fideszu chce Tusk rozhodnout do konce ledna

Záhřeb - O případném vyloučení maďarské vládní strany Fidesz z Evropské lidové strany (EPP) by se mělo rozhodnout do konce ledna příštího roku. Na kongresu evropského politického uskupení v Záhřebu to dnes řekl nový předseda EPP Donald Tusk. Fidesz premiéra Viktora Orbána má od letošního března u evropských lidovců pozastavené členství kvůli porušování demokratických norem v Maďarsku.

"Můj názor je naprosto jasný... Z mého pohledu musíme rozhodně bojovat proti myšlence iliberální demokracie," řekl Tusk, který získal při středeční volbě předsedy nejsilnější evropské politické formace 93 procent hlasů.

Pojem "iliberální" demokracie použil maďarský premiér Orbán poprvé v roce 2014 na tradiční akci pořádané etnickými Maďary v rumunském městě Baile Tušnad. Řekl tehdy, že se model západní liberální demokracie vyčerpal a za vzory nového uspořádání pro Maďarsko označil Rusko, Čínu, Turecko či Singapur.

Podle Tuska kontrolní orgán EPP předloží v prosinci zprávu k Fideszu, po které bude následovat "intenzivní" jednání. Na konci ledna by mělo padnout rozhodnutí o případném vyloučení maďarské vládní strany. Na tiskové konferenci nicméně Tusk Orbána označil za "velmi blízkého přítele".

Bývalý polský premiér, který na konci listopadu skončí po pěti letech ve funkci předsedy Evropské rady, už ve středu v kandidátském projevu kritizoval "populisty, manipulátory a autokraty, kteří se snaží namluvit lidem, že svoboda není slučitelná s bezpečností". Orbánovo jméno ale v této souvislosti nezmínil.

Tuska při řízení unijních summitů od prosince vystřídá Belgičan Charles Michel. EPP je se 182 zástupci od jarních voleb nejsilnější frakcí v novém Evropském parlamentu, druzí socialisté mají 154 členů. Za Fidesz, která je přes pozastavené členství stále počítána do lidovecké frakce, je v EP celkem 13 europoslanců.