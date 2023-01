O prezidentské volby je zájem, výsledky budou známé v podvečer

Praha - V prvním kole prezidentských voleb odvolila do dnešního poledne více než polovina voličů. V některých okrscích účast už dopoledne přesáhla 60 procent. Hlasování dosud nenarušily žádné významnější problémy, moravskoslezští policisté se ale zabývají podněty občanů na možné ovlivnění voleb. Lidé mohou přijít svůj hlas dát jednomu z devíti kandidátů do dnešních 14:00. Výsledky by mohly být podle statistiků známy dnes pozdě odpoledne či večer. Před pěti lety se prvního kola volby zúčastnilo přes 61,9 procenta voličů.

Volební účast v hlavním městě se dnes kolem 11:00 většinou pohybovala vysoko nad 50 procenty voličů. Dvě z oslovených radnic, a sice Praha 4 a 13, hlásily 60procentní účast. Ve středních Čechách byla dnes dopoledne účast většinou kolem 55 procent a například ve Zlíně zhruba 66 procent.

Ve volební místností ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku byla kolem 12:30 účast 65 až 70 procent. Problémy se nevyskytly, jen si občas někdo spletl okrsek a přišel jinam, řekl ČTK zapisovatel Kamil Zastoupil.

O něco vlažnější zájem lidí o hlasování byl na západě Čech. "Volební účast se pohybuje okolo 40 až 50 procent. Jsou ale i obce, kde je výrazně nižší, třeba na Nové Vsi, kdy byl ráno asi čtvrtinová," řekla dopoledne Johana Vydrová z kontrolní skupiny krajského úřadu. Také oslovené okrsky v Plzeňském kraji dnes dopoledne udaly volební účast mezi 40 až 50 procenty.

Moravskoslezští policisté se v prvním kole prezidentských voleb zabývají podněty občanů na možné ovlivnění voleb. Ve Frýdku-Místku si žena stěžovala na motivační dopisy, které naváděly k volbě konkrétních kandidátů, na Karvinsku zase voliči vadilo označení členů volební komise. ČTK to dnes řekl policejní mluvčí René Černohorský.

Odlišný problém řešili dnes dopoledne brněnští strážníci. V jedné z volebních místností v Žabovřeskách našli tříletého chlapce, který se cestou na hřiště ztratil své matce. Dítě bylo v pořádku.

V pořadí třetí přímé volbě hlavy státu se o přízeň voličů uchází osm kandidátů. Jsou jimi předseda ANO a expremiér Andrej Babiš, bývalý představitel české armády a NATO Petr Pavel, bývalí rektoři Danuše Nerudová a Tomáš Zima, poslanec SPD Jaroslav Bašta, senátoři Pavel Fischer (nezávislý) a Marek Hilšer z klubu Starostů a podnikatel Karel Diviš. Odborářský předák Josef Středula v pondělí z voleb odstoupil.

Pokud žádný z kandidátů nyní nezíská nadpoloviční většinu hlasů, postoupí první dva nejúspěšnější do druhého kola. Finále by se uskutečnilo za dva týdny, tedy 27. a 28. ledna.

Spolu s prezidentskými volbami se ve 13 obcích konají místní referenda. Většinou se týkají plánované výstavby, v Kladně je předmětem referenda zákaz hazardu ve městě.

Volební on-line přenos: