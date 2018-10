Brasília - První kolo prezidentských voleb v Brazílii vyhrál v neděli krajně pravicový politik Jair Bolsonaro, jemuž dalo hlas 46 procent zúčastněných, tedy mnohem více, než čekaly průzkumy. Jeho výsledek ale nepřesáhl 50 procent, proto se za tři týdny bude konat druhé kolo. V něm se Bolsonaro utká s levicovým politikem Fernandem Haddadem, který skončil v neděli druhý s 29,3 procenta hlasů.

Podle serveru BBC Mundo bude druhé kolo prezidentských voleb 28. října nepředvídatelné a velmi těsné. Haddad by mohl získat mimo jiné hlasy voličů kandidáta levého středu Cira Gomese, který skončil v neděli třetí s 12,5 procenta hlasů. Gomes zatím nevyzval své voliče k podpoře Haddada, v předvolební kampani ale ostře vystupoval proti Bolsonarovi.

Bývalý armádní důstojník a dlouholetý poslanec Bolsonaro si vysloužil kritiku svými urážlivými výroky na adresu žen, homosexuálů či domorodců. Přesto dostal více hlasů, než se očekávalo. "Třeba je rasista nebo homofob, ale není zloděj," řekl jeden z Brazilců, proč volil Bolsonara. I další voliči serveru BBC řekli, že chtěli hlavně změnu.

Posledních 25 let totiž byli u moci v Brazílii levicoví prezidenti a jeden z nich, exprezident Luiz Inácio Lula da Silva, navíc skončil za korupci ve vězení. A právě Lulu nahradil před měsícem jako prezidentský kandidát bývalý starosta Sao Paula Haddad, který je ze stejné levicové strany (Strany pracujících, PT).

Levicovou orientaci svého rivala využil Bolsonaro v předvolební kampani, když Haddada vykreslil jako ultralevicového politika a pohrozil voličům odstrašujícím příkladem autoritářské levicové vlády ve Venezuele. Někteří Bolsonarovi voliči ocenili i to, že si za viceprezidenta vybral penzionovaného generála Hamiltona Mouraa. "To je vzdělaný člověk a vyzná se ve strategiích, jak zajistit bezpečnost. A to nyní potřebujeme nejvíc," řekl další Bolsonarův volič s odkazem na vysokou kriminalitu v zemi.

Od tvrdé linie Bolsonaro ustoupit nehodlá, prohlásil dnes v rozhovoru s místním rozhlasem. "Nemůžu se najednou stát malým 'Peace and Love' Jairem, to bych zradil sám sebe," řekl Bolsonaro s odkazem na heslo někdejších hippies 'Mír a láska'.

Na svém twitterovém účtu dnes také Bolsonaro slíbil, že jako prezident sníží počet ministerstev, zprivatizuje státní podniky a bude "bojovat s podvody" v sociálním programu Bolsa Familia. Tento program, česky Rodinná kapsa, funguje již od roku 2003 a stát jím pomáhá sociálně slabým rodinám.

Brazilci v neděli volili kromě prezidenta a viceprezidenta rovněž dvě třetiny Senátu, celou Sněmovnu poslanců, 27 guvernérů a členy regionálních parlamentů brazilské federace.

Účast v nedělních volbách činila 80 procent. Volby jsou v Brazílii povinné, za neúčast ale hrozí jen malá pokuta (v přepočtu asi 20 Kč).