O přestávce Super Bowlu hrál hiphop, rap a R&B, Eminem poklekl

Los Angeles - Hiphop, rap a R&B ovládly zábavní program o poločase finále ligy amerického fotbalu NFL. Na scéně se v noci na dnešek SEČ představily hvězdy jako Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, Mary J. Bligeová, Kendrick Lamar a jako překvapivý host také rapper 50 Cent. Eminem poté, co dozpíval svůj hit Lose Yourself, poklekl a napodobil tak gesto hráče Colina Kaepernicka, který v roce 2016 vyvolal v USA velké pozdvižení, když tímto způsobem při hraní hymny před zápasem vyjádřil podporu hnutí proti policejnímu násilí na černoších.

Šestice hudebníků, obklopená tanečníky, předvedla na stadionu na okraji Los Angeles řadu svých velkých hitů, mezi nimiž nechyběly The Next Episode, California Love, In Da Club a Family Affair. Scénu tvořilo jakési malé městečko s domy, obchody a luxusními auty.

Dre a Snoop Dogg před představením uvedli, že NFL měla přijmout rap a hiphop již před lety. Rappeři se na Super Bowlu objevili již dříve, ale vždy po boku popových a rockových hudebníků. "Byla to ta nejlepší poločasová show, kterou jsem kdy viděl," napsala na twitter basketbalová legenda Los Angeles Lakers LeBron James.

V americkém tisku se objevila v neděli zpráva, podle níž vedení NFL požádalo Eminema, aby během představení nepoklekal. Mluvčí NFL Brian McCarthy to popřel.

Super Bowl je každoročně v USA nejen velkou sportovní událostí, ale také mimořádnou příležitostí pro reklamní průmysl a hudebním svátkem. V minulých letech o poločase finále NFL zazpívali například Michael Jackson, Madonna, Prince nebo Rolling Stones. Jen ve Spojených státech zápas sleduje v televizi kolem 100 milionů lidí, uvádí agentura DPA.

Mezi diváky na vyprodaném stadionu byli letos herci Ben Affleck, Matt Damon a Charlize Theronová či zpěváci Jennifer Lopezová, The Weeknd a Cardi B. Hymnu před začátkem utkání zazpívala countryová hvězda Mickey Guytonová.

Do finále NFL se letos nečekaně probojovaly týmy Los Angeles Rams a Cincinnati Bengals, losangeleský tým byl nakonec úspěšnější.