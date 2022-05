O premiérový triumf ve fotbalové Konferenční lize se utkají AS Řím a Feyenoord

Tirana - Týden po fotbalové Evropské lize vyvrcholí i premiérový ročník Evropské konferenční ligy. Ve středečním finále se AS Řím utká s Feyenoordem Rotterdam, přemožitelem pražské Slavie ze čtvrtfinále. Utkání v Tiraně má výkop ve 21:00, hlavním rozhodčím je Rumun István Kovács.

Feyenoord od začátku skupinové fáze Konferenční ligy neprohrál ani jeden z 12 zápasů. Recept na nizozemský tým nenašla ani Slavia, která ve skupině podlehla v Rotterdamu 1:2 a doma remizovala 2:2. Ve čtvrtfinále pak svěřenci Jindřicha Trpišovského po venkovním výsledku 3:3 odvetu v Edenu prohráli 1:3.

Zatímco AS Řím čeká na premiérovou evropskou trofej, jeho trenér José Mourinho už dvakrát triumfoval v Lize mistrů s Portem a Interem Milán a dvakrát v Evropské lize, respektive Poháru UEFA s Portem a Manchesterem United. Portugalský kouč má v pohárových finále stoprocentní bilanci, prohrál jen dva duely o Superpohár UEFA.

"Jsem trenérem s nějakou historií a AS Řím je velký klub. Cítím určitou zodpovědnost, aby pro nás první ročník této soutěže dopadl skvěle. Konferenční liga je naše Liga mistrů. Musíme zapomenout na skutečnost, že Řím ještě nezískal žádnou evropskou trofej," řekl Mourinho webu UEFA.com.

Feyenoord už vyhrál předchůdce Ligy mistrů i Evropské ligy. Pohár mistrů evropských zemí vybojoval v roce 1970 a Pohár UEFA ovládla dokonce dvakrát v letech 1974 a 2002.

"K postupu do finále potřebujete štěstí ve správných chvílích, ale my určitě máme také kvalitu. Udělali jsme lidem radost, ale ještě není konec," uvedl trenér rotterdamského mužstva Arne Slot. "Mourinhův životopis vzbuzuje respekt. Je ale potřeba se soustředit především na jeho tým, taktiku a styl hry. Nesmíme věnovat příliš mnoho pozornosti Mourinhově působivé finálové statistice," doplnil kouč třetího celku uplynulé sezony nizozemské ligy.

Středeční protivníci už jednu pohárovou konfrontaci zažili. V únoru 2015 na sebe narazili v úvodním vyřazovacím kole Evropské ligy, AS Řím tehdy postoupil po domácí remíze 1:1 a venkovním vítězství 2:1.

Finále bude i soubojem dvou nejproduktivnějších týmů Konferenční ligy. Feyenoord nastřílel 28 branek, Římané o jednu méně. Nejlepším kanonýrem soutěže je rotterdamský Cyriel Dessers s 10 góly, druhý v pořadí Tammy Abraham z AS skóroval devětkrát.

"Jsme ofenzivní mužstvo, které miluje míč a hraje ve velké intenzitě. Když o míč přijdeme, chceme ho co nejrychleji získat zpět agresivním presinkem. Myslím, že je těžké nás porazit. Musíme se soustředit na soupeře, jeho přednosti a slabiny, ale bylo by divné ve finále měnit náš herní systém," prohlásil Slot.

"Feyenoord stejně jako my vyřadil silné soupeře. Například v semifinále si poradil s Marseille, jehož Vélodrome je jeden z nejtěžších stadionů pro hostující tým. Mohu je jenom pochválit. Finále jsou 50 na 50, ale my musíme udělat maximum, aby to bylo 51:49 pro nás," uvedl Mourinho, jehož svěřenci v italské lize skončili šestí.

Zajímavosti před zápasem AS Řím - Feyenoord Rotterdam: Výkop: středa 25. května, 21:00, Tirana. Rozhodčí: Kovács - Marinescu, Artene (všichni Rum.) - Fritz (video, Něm.). Bilance (v evropských pohárech): 2 1-1-0 3:2. Předpokládané sestavy: Řím: Patrício - Mancini, Smalling, Ibaňez - Karsdorp, Cristante, Oliveira, Pellegrini, Zalewski - Zaniolo, Abraham. Feyenoord: Marciano (Bijlow) - Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia - Aursnes, Til, Nelson, Kökcü - Sinisterra, Dessers. Absence: Mchitarjan - Bijlow (oba nejistý start). Nejlepší střelci v EKL: Abraham (9) - Dessers (10). Zajímavosti: - soupeři se už v pohárech utkali v únoru 2015 v úvodním vyřazovacím kole Evropské ligy, AS Řím postoupil po domácí remíze 1:1 a venkovním vítězství 2:1 - AS Řím neprohrál posledních 7 pohárových duelů s nizozemskými týmy - AS Řím čeká na premiérovou evropskou trofej, v roce 1984 prohrál finále v Poháru mistrů evropských zemí (dnešní Liga mistrů) s Liverpoolem a v roce 1991 v Poháru UEFA (dnešní Evropská liga) s Interem Milán - trenér AS Řím Mourinho usiluje o pátou evropskou trofej, 2x vyhrál Ligu mistrů (v roce 2004 s Portem a v roce 2010 s Interem) a 2x Evropskou ligu, respektive Pohár UEFA (v roce 2003 s Portem a v roce 2017 s Manchesterem United); Mourinho ještě nikdy v evropském pohárovém finále neprohrál - Feyenoord získal Pohár mistrů evropských zemí v roce 1970 (proti Celticu Glasgow) a Pohár UEFA v letech 1974 (proti Tottenhamu) a 2002 (proti Dortmundu) - Feyenoord v Konferenční lize od začátku skupinové fáze ve 12 zápasech neprohrál - Feyenoord ve skupině doma porazil Slavii 2:1 a v Edenu remizoval 2:2, rotterdamský tým poté vyřadil Pražany i ve čtvrtfinále (domácí remíza 3:3 a venkovní vítězství 3:1) - AS Řím v play off vyřadil Arnhem, Bodö/Glimt a Leicester, Feyenoord v jarní fázi zdolal Partizan Bělehrad, Slavii a Marseille - jde o souboj dvou nejproduktivnějších celků tohoto ročníku Konferenční ligy, Feyenoord vstřelil 28 branek, AS Řím o jednu méně - AS Řím venku v pohárech dal gól ve 14 duelech po sobě - AS Řím zakončil sezonu italské ligy na šestém místě, Feyenoord byl v Nizozemsku třetí - AS Řím vyhrál jen 2 z posledních 8 soutěžních zápasů - Feyenoord prohrál jediné z posledních 11 soutěžních utkání