O předčasný důchod žádalo za říjen a listopad 41.600 lidí, víc než běžně za rok

Praha - Okresní správy sociálního zabezpečení přijaly za říjen a listopad 41.600 žádostí o předčasný důchod. Počet je tak výrazně vyšší, než bývá za celý rok. Běžně ročně o dřívější penzi žádá kolem 30.000 lidí. Letos v listopadu si pak o předčasný důchod řeklo téměř desetkrát víc mužů a žen než ve stejném měsíci loni. Aktuální údaje ČTK poskytla Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Žadatelů a žadatelek výrazně přibylo poté, co ministerstvo práce v polovině října upozornilo na výhodnost letošních předčasných penzí. Národní ekonomická rada vlády (NERV) navrhuje kvůli prudkému zadlužování státu dřívější penze omezit a podmínky zpřísnit.

Ročně si o důchod požádá kolem 100.000 lidí, zhruba 30.000 z nich o penzi předčasnou. Letos v listopadu žádost o předčasný důchod v okresních správách podalo 24.653 osob. Před rokem jich bylo 2591. Letošní listopadový počet je skoro tak vysoký jako v minulém roce za deset měsíců od ledna do konce října. Loni v říjnu evidoval úřad 3215 převzatých žádostí o předčasnou penzi. Letos v říjnu do okresních poboček přineslo tiskopisy 16.949 žadatelů a žadatelek, a to hlavně ve druhé polovině měsíce.

"V posledních dvou týdnech se situace zklidnila. Fronty se netvoří," řekla ČTK mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová. Podle ní byl největší nápor právě v říjnu po zveřejnění informací o letošní výhodnosti předčasného důchodu.

Starobní důchod od sociální správy dostávalo letos v září 2,37 milionu lidí. Z nich 676.400 šlo do penze předčasně. Částka se jim kvůli tomu trvale krátí. V průměru pobírají zhruba o 1800 korun méně než v senioři v řádné penzi. Kvůli inflaci, mimořádným valorizacím a propadu reálných výdělků je ale letos stanovený dřívější důchod o několik stokorun až pár tisícikorun vyšší než příští rok řádná nová penze. Ministerstvo práce tak v polovině října doporučilo, aby si lidé ještě letos požádali o předčasný důchod, ale na odpočinek šli až později v zamýšleném termínu.

Podle ministerstva by lidé, kteří po celý život vydělávali měsíčně v průměru 20.000 korun hrubého, získali příští rok novou starobní penzi 16.819 korun. Pokud požádají letos a do řádné penze jim chybí necelé tři měsíce, dostali by 18.279 korun. Pokud jim zbývá do penze ještě téměř rok, dosahuje částka 17.701 korun. S výdělky 40.000 korun by příští rok nový řádný důchod činil 20.537 korun a letošní předčasná penze čtvrt roku před termínem 22.422 korun. O téměř rok a půl dřív by to bylo 21.015 korun.

NERV navrhuje "výrazně snížit možnosti a motivace" chodit do předčasného důchodu kvůli rychlému zadlužování státu. Rada poukazuje na vysoký podíl těchto penzí i na to, že za dřívějším odchodem z práce nebývají zdravotní důvody, ale právě výhodnost. Pokud by se přísun předčasných důchodců na rok zastavil, ušetřilo by se na výdajích 4,5 miliardy korun. Na daních a odvodech by 25.000 lidí poslalo státu za rok tři až čtyři miliardy korun. "Navrhujeme atraktivitu předčasných odchodů výrazně snížit kombinací parametrického a dalšího nastavení tak, aby došlo k výrazné redukci předčasných důchodů na čtvrtinu současné intenzity či ještě menší počet," uvedla rada v návrzích pro vládu.

Sociolog a člen NERV Daniel Prokop před pár dny zmínil, že žádosti o předčasnou penzi mohou přibývat i začátkem příštího roku. Celkem tak počet žadatelů může činit i 100.000, míní expert na sociální problematiku.