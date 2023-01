O předčasný důchod žádalo loni 120.000 lidí, 40.000 ho už pobírá

Praha - O předčasný důchod požádalo loni 120.000 lidí. Zhruba 40.000 z nich si ho už nechalo vyplácet. Ostatní si výplatu zatím odložili. Běžně do předčasné penze ročně chodí kolem 30.000 lidí. Novinářům to dnes řekl ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) František Boháček. Žádostí loni výrazně přibylo poté, co ministerstvo práce v polovině října upozornilo na výhodnost předčasných důchodů po mimořádných valorizacích kvůli inflaci. Dřívější penze tak byla o několik stokorun až pár tisícikorun vyšší než řádná nová penze, kterou úřad vypočítá v letošním roce.

"Zhruba 40.000 předčasných důchodů jsme sepsali a ty osoby do důchodu odešly. Chtěly předčasný důchod s výplatou. Dalších 40.000 (žádostí) jsme sepsali, ale lidé chtěli důchod bez výplaty. S dalšími 40.000 lidmi jsme se dohodli, že přijdou žádost sepsat letos, jen uplatnili nárok na dávku důchodového pojištění. Předpokládám, že nebudou chtít výplatu a chtěli si jen zafixovat částku," uvedl Boháček.

Kvůli prudkému zadlužování důchodového systému a dluhům státu Národní ekonomická rada vlády (NERV) navrhuje dřívější penze omezit a podmínky jejich přidělování zpřísnit. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) dnes novinářům řekl, že s úpravou počítá připravovaná důchodová reforma.

Ročně si o starobní důchod žádá běžně celkem kolem 100.000 lidí. Zhruba 30.000 z nich jde do penze předčasně. Dřívější důchod se jim pak kvůli tomu trvale krátí. Loni na konci září byl v průměru asi o 1800 korun nižší než běžná částka. Ministerstvo práce minulý rok v polovině října ale zveřejnilo informaci, že předčasná penze může být po dvou loňských mimořádných valorizacích a kvůli propadu reálných výdělků vyšší než důchod v řádném termínu v roce 2023. Zástupci resortu lidem doporučili podat žádost o předčasnou penzi, ale její výplatu odložit a na odpočinek jít až v zamýšlené době.

Boháček podotkl, že nových vyplácených předčasných důchodů za loňský rok je meziročně víc tedy o 10.000. Z 30.000 počet vzrostl na 40.000. "Až budeme porovnávat letos čísla, kolik jsme měli sepsaných žádostí o důchod v porovnání s předchozími roky, tak uvidíme, jestli je to opravdu dramatický nárůst, nebo je to jenom typicky kalkulace s výší důchodu, ale reálně do důchodu lidé neodešli," řekl Boháček.

Vyšší předčasné penze budou znamenat také vyšší výdaje důchodového systému. Šéf sociální správy upozornil na to, že by se pravidla ale mohla v budoucnu upravit. "To, že někdo počítá s tím, že je to pro něj výhodné, tak to je za stávajících podmínek. Ty se ale mohou změnit," řekl ředitel ČSSZ. Podle něj se tak například může stát, že se právě v těchto případech částka srovná s ostatními.

Změnu pravidel předčasných penzí i výpočtu valorizace už oznámil ministr práce Jurečka. Dnes zopakoval, že s úpravou počítá připravovaná důchodová reforma. Podrobnosti o nové podobě nechtěl ale zatím přiblížit. Zmínil jen, že v plánu je zavedení dřívějších penzí pro náročné profese.