O postizích firem za porušování opatření Sněmovna opět nerozhodla

Praha - Sněmovna dnes opět odložila hlasování o senátním vetu vládní novely, která by zavedla až třímilionovou sankci pro podnikatele a firmy za porušování protikoronavirových restrikcí. Ve středu odpoledne by poslanci měli jednat podle změn programu řádné březnové schůze o návrhu na zřízení vyšetřovací komise k loňské otravě Bečvy.

Dolní komora odročila z dneška i debatu o novele, podle níž by se prohřešky proti restrikcím vydaným na základě krizového zákona zapisovaly do registru. Za opakované porušení opatření by potom hrozily vyšší sankce. Předloha je v úvodním kole debaty.

Vznik komise k otravě Bečvy podnítila část opozice zejména kvůli tomu, že původce ekologické katastrofy není ani po půl roce vyšetřování znám. I v případě, že dolní komora komisi založí, bude moci začít pracovat až potom, co bude v budoucnu zvolen její předseda.

Na čtvrteční dopoledne dolní komora zařadila druhé čtení volební novely. Má nově uzákonit část pravidel voleb do Sněmovny potom, co původní zrušil Ústavní soud.

Do programu nynější řádné schůze Sněmovna zařadila také projednání zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu související s koronavirovou epidemií, která se zabývá zejména nákupem ochranných prostředků. Zda se budou poslanci kritickým kontrolním závěrem skutečně na této řádné schůzi zabývat, zatím ale není jasné.