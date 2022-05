O post prezidenta se bude ucházet Ivo Mareš z Diakonie

Praha - Mezi prezidentské kandidáty se dnes zařadil Ivo Mareš. Dosud pracoval v Diakonii, v minulosti působil jako farář, novinář nebo ředitel britské komunikační společnosti. Za své priority označil zastavení propadu České republiky do chudoby a léčbu "impotentního státu", který není schopen pružně reagovat na vzniklé situace. Mareš to dnes řekl na tiskové konferenci. Kandidovat chce jako občanský kandidát bez podpory politické strany, do volby se chce přihlásit díky získání petičních podpisů.

Za důvod své kandidatury označil to, že nadějné polistopadové přísliby se pro velkou část české společnosti nikdy nenaplnily. Ti, co by podle něj rádi něco změnili, na to nemají politickou sílu. Aby někdo mohl změny prosadit, musí to nést jako své osobní poslání, řekl. Za takovou postavu označil českého prezidenta, který může věci dát do pořádku svou autoritou.

Mareš řekl, že za ním nestojí žádná velká finanční skupina, kandidaturu financuje ze svých a rodinných zdrojů, hodlá v této záležitosti oslovit také širokou veřejnost. Lidem chce nabídnout pracovitost, pokoru a empatii a také naději.

ČTK řekl, že se považuje za prosociálního kandidáta. Na pomyslném politickém spektru by se zařadil nalevo. Podporu žádné politické strany by nepřijal. Za extremistické strany považuje SPD nebo KSČM, nelíbí se mu ale, když politici odmítají komunikovat s jejich voliči. Komunikační izolace podle něj nikdy neměla vliv na snížení podpory dané straně. "Za mě řešení je nespolupracovat, ale komunikovat. Sednout ke stolu a opravdu si ty věci vyříkat," podotkl.

Současná vláda na Mareše zatím působí váhavě a doufá v to, že se ještě "rozjede". Slibovala podle něj, že nebude přehlížet sociální problémy, žádnou změnu ale zatím nevidí, což ho mrzí. Éra bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) podle něj skončila a nemá už co nabídnout. Do kritiky současného prezidenta Miloše Zemana se pouštět nechce. "Každopádně já jsem jiný, spoustu věcí bych dělal jinak než on, ale nechci sbírat politické body jenom na tom, že kritizuji stávající hlavu státu," řekl.

Mareš je velmi rád, že ČR je členem Evropské unie i NATO. Situace na Ukrajině podle něj s veškerou naléhavostí ukazuje, jak je dobře, že v obou institucích Česko je. "Prozápadní ukotvení nám dává vysokou míru bezpečnosti," řekl. Jinou alternativu pro ČR nevidí.

Prezidentská volba se bude konat na začátku příštího roku. Zeman už kandidovat nemůže. Za největší favority jsou dlouhodobě považováni Babiš a někdejší vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel, kandidaturu ale ještě oficiálně neoznámili.

Celkem mají zájem o účast ve volbách více než dvě desítky kandidátů. Patří mezi ně podnikatelé Karel Janeček, Karel Diviš a Tomáš Březina, prezidentka České asociace povinných Denisa Rohanová, senátor Marek Hilšer, komik Miloš Knor, advokátka Klára Long Slámová, někdejší šéfka Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková nebo šéf hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES Jakub Olbert.

O víkendu Zeman vyzval ke kandidatuře odborového předáka Josefa Středulu, který kandidaturu nevyloučil. Mezi dalšími veřejně známými osobnostmi, které buď projevily zájem kandidovat, nebo o kterých jako možných uchazečích mluví média, jsou třeba bývalá rektorka Danuše Nerudová, senátor Pavel Fischer, předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), bývalá předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová (ODS) nebo exministr Michael Kocáb.

Komunisté plánují do boje vyslat bývalého místopředsedu Josefa Skálu. Další strany a hnutí oznámí své kandidáty v příštích měsících.