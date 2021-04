O post předsedy KSČM po Filipovi má zájem osm kandidátů včetně Konečné a Skály

Praha - Vedle sociálních demokratů, kteří budou v pátek volit nové předsednictvo na on-line sjezdu, čeká půl roku před sněmovními volbami hlasování o podobě vedení i komunisty. V sobotu 17. dubna, tedy v prvním možném termínu po konci nouzového stavu, se sejde v Nymburku dlouho odkládaný ústřední výbor KSČM, přičemž část strany po něm žádá personální změnu.

Předseda Vojtěch Filip zatím neoznámil, zda hodlá rezignovat. Po podzimním debaklu komunistů v krajských volbách nicméně uvedl, že znovu kandidovat nebude. Výzvu ke kandidatuře na nejvyšší stranickou funkci zatím podle prvního místopředsedy Petra Šimůnka písemně přijalo osm straníků, mezi nimi dlouhodobí Filipovi vyzyvatelé europoslankyně Kateřina Konečná a Josef Skála z konzervativní části strany. O funkci statutárního zástupce předsedy má zájem pět kandidátů, o místa řadových místopředsedů se jich hlásí dvaadvacet . Od postupu odchodu končícího vedení se bude odvíjet způsob volby nového.

"Buď stávající vedení bude rezignovat, pak je otevřená volba nového vedení. To znamená, že kandidátům stačí nadpoloviční většina, aby byli zvoleni. Pokud by se někdo z vedení, nebo celé vedení nechtělo vzdát funkce, nastupuje odvolávání. V proceduře je třeba mít dvě třetiny hlasů pro odvolání i dvě třetiny pro volbu nového vedení, jeho jednotlivých funkcionářů," popsal ČTK postup Šimůnek. "Jak to vyznívá, tak dojde k rezignaci stávajícího vedení a proběhne volba nového," uvedl k situaci ve straně. Ke kandidatuře na předsedu ústředního výboru se zatím podle něj vedle Konečné a Skály přihlásili poslankyně Hana Aulická Jírovcová, bývalý poslanec Jan Klán, poslanec Leo Luzar, předseda městského výboru v Brně Martin Říha, poslankyně Miloslava Vostrá a Jan Zámarský z organizace v Bruntálu. Zatím se k výzvě ke kandidatuře nevyjádřil poslanec Zděněk Ondáček.

"Moc už se to měnit nebude, osobně považuji za největší favority Konečnou a Skálu v případě, že o ten post se nebude ucházet pan předseda," doplnil Šimůnek s dovětkem, že to se zřejmě uvidí až na zasedání. Poznamenal přitom, že poprvé vnímá, že před volbou vedení nepanuje nervozita, protože většina z vedení je rozhodnuta "třeba i skončit, neusiluje dál o některé posty".

Hlasování se odehraje tři roky po sjezdu, na kterém v Nymburku Filip funkci obhájil po rezignaci související s prohrou komunistů ve sněmovních volbách 2017. Uspěl tehdy jako zastánce spolupráce komunistů s hnutím ANO Andreje Babiše, nyní vede tým vyjednavačů, kteří po hnutí ANO žádají naplňování toleranční dohody. V čele komunistů stojí Filip od října 2005, kdy vystřídal Miroslava Grebeníčka. Tehdy se výměna stala mimo sjezd, Grebeníček rezignoval při jednání ústředního výboru, během jeho jednání ho nahradil tehdejší místopředseda strany Filip.

Vedle hlasování o vedení KSČM devadesát komunistických funkcionářů v Nymburku rozhodne s konečnou platností o kandidátkách pro sněmovní volby, přičemž otevřený je stále spor centrály s vedením KSČM v Ústeckém kraji o pozici pro Aulickou Jírovcovou. Schvalovat bude ústřední výbor také volební program a zprávy o hospodaření strany. Pokud budou členové výboru hlasovat o novém předsednictvu, budou nejdříve v jednom bloku rozhodovat o předsedovi a prvním místopředsedovi, v druhém pak o řadových místopředsedech.

Jednání se odehraje v nymburském kulturním centru, jehož velikost umožní členům ústředního výboru dodržet rozestupy vyžadované hygienou kvůli epidemie koronaviru. Při sjezdu bylo v sále 330 delegátů plus hosté, nyní bude hlasujících 90, pokud přijedou všichni. Účastníci zasedání se budou muset při příchodu prokázat negativním testem na koronavirus, bude pro ně otevřena i možnost otestovat se na místě. Vybaveni budou respirátory. Vedení KSČM počítá i s novináři.

Ústřední výbor KSČM se kvůli epidemii koronaviru nesešel od prohry KSČM v loňských podzimních krajských a senátních volbách. Už před tím odložili komunisté volební sjezd, který se měl odehrát v dubnu 2020, nejprve na listopad 2020, později na letošní únor. Ani v těchto termínech se kvůli epidemii nesešli.