O pomoc s pacienty ČR možná požádá Německo do příštího týdne

Ilustrační foto - Z přetížených nemocnic v Sokolově a v Chebu začal 5. února 2021 přesun dvou desítek pacientů s covidem. Týká se to pacientů se středním průběhem nemoci. Převezeni mají být do Prahy, Plzeňského a Středočeského kraje. Převoz kromě běžných sanitek zajišťuje i velkokapacitní vůz Fénix - na snímku vpravo při odjezdu od nemocnice v Chebu. ČTK/Kubeš Slavomír

Praha - O možnost umístit české covidové pacienty do německých nemocnic bude ČR případně žádat do konce příštího týdne. Zatím tam žádný nezamířil. Řekl to dnes vicepremiér a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). Podle něj bude tlak na nemocnice podle vývoje epidemie koronaviru vrcholit v příštích osmi nebo devíti dnech, pak už by měl povolit. Zatím Česko využilo pomoc Polska, kam byla v úterý převezena pacientka z Pardubického kraje.

Podle Hamáčka zpřísněná opatření pomalu zabírají, i když počty nově nakažených jsou stále obrovské. "Patnáct tisíc je obrovské číslo, ale je to méně než minulé pondělí. Epidemie stagnuje, znamená ale obrovskou zátěž zdravotnictví," uvedl s tím, že minimálně osm až devět dní budou počty hospitalizovaných ještě růst. Německo by tak mělo místa pro případné pacienty držet do pátku příštího týdne.

10.03.2021, 13:10, autor: ČTK/Ministerstvo vnitra, zdroj: Ministerstvo vnitra

Počty hospitalizovaných v posledních týdnech v Česku skokově narostly. Na konci ledna jich bylo kolem 5500. Minulý týden v úterý 2. března již přesáhl počet hospitalizovaných 8500, což bylo nejvíc od začátku epidemie loni v březnu. V pondělí bylo podle revidovaných údajů ministerstva zdravotnictví v ČR skoro 9000 hospitalizovaných s nemocí covid-19 a 1873 v těžkém stavu, což byly nejvyšší počty za celou epidemii. V úterý počty pacientů proti pondělku mírně klesly. Hospitalizovaných bylo podle dnešních údajů na webu ministerstva 8618, z toho ve vážném stavu 1853.

K dnešnímu ránu bylo v celé zemi podobně jako v předchozích dnech podle ministerstva volných 13 procent lůžek na jednotkách intenzivní péče (JIP) a anesteziologicko-resuscitačních odděleních (ARO) a 24 procent standardních lůžek s kyslíkem.

V úterý přibylo v Česku 15.196 potvrzených případů covidu-19, což je zhruba o 1600 méně než předchozí úterý. Nejvíce se nyní nemoc šíří na Kolínsku, kde bylo za posledních sedm dní potvrzeno 1080 případů nákazy na 100.000 obyvatel.

Nemocnice dosud situaci řeší převozy pacientů v rámci republiky. Vláda minulý týden umožnila do nemocnic povolávat lékaře a další personál z jiných zařízení a ambulancí, od pondělí platí pracovní povinnost pro studenty části ročníků medicíny a zdravotních škol. Na konci minulého týdne vláda aktivovala zahraniční pomoc a požádala o součinnost s umístěním minimálně desítek pacientů s covidem do Německa, Švýcarska a Polska.