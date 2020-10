O polní nemocnici v Letňanech rozhodne vláda v pátek

Praha - Vláda v pátek vydá nařízení ke stavbě polní nemocnice v pražských Letňanech. Zařízení má pojmout až 500 lůžek a vznikne kvůli rostoucímu počtu pacientů s covidem-19 a nedostatku lůžek ve standardních nemocnicích. Ministerstvo obrany dnes v tiskové zprávě uvedlo, že vzhledem k velikosti nemocnice v ní bude muset vedle vojenského být i civilní personál.

Kabinet by měl nařízení schválit na svém mimořádném pátečním zasedání, kde se bude zabývat i materiály, které řeší ekonomické dopady koronavirové epidemie a souvisejících opatření. "Na základě nařízení armáda rozvine infrastrukturu polní nemocnice v areálu výstaviště PVA EXPO Praha Letňany, a tím vybuduje záložní zdravotnické zařízení s kapacitou 500 lůžek, které bude v režimu pohotovosti," uvedlo ministerstvo obrany.

Kromě armádního materiálu použije stát i zásoby Správy státních hmotných rezerv. Její předseda Pavel Švagr dnes uvedl, že SSHR má 2500 lůžek a je připravena k jejich rychlému vyskladnění a dovozu na místo určení. Uspořádání nemocnice v Letňanech dnes začnou plánovat vojenští specialisté. Podle MO vyhodnotí stav infrastruktury a rozhodnou, jaké vybavení je nutné doplnit. Nemocnici umístí do prostor tamních pavilonů. Využity mají být dvě haly ze sedmi, které v areálu jsou, řekl dnes novinářům Tomáš Kotrč, ředitel společnosti ABF, která v Letňanech pořádá veletrhy.

Vyčlenění lékařů bude mít na starosti ministerstvo zdravotnictví. Podle obrany je vzhledem k velikosti nemocnice nutné zkombinovat vojenský personál s civilním. "Všichni si uvědomujeme, že situace je vážná a musíme ji společně zvládnout. Boj s epidemií je teď nejen pro armádu úkol číslo jedna. Do Letňan přesuneme vybavení našich polních nemocnic. Plánování a výstavba záložního zdravotnického zařízení proběhnou v řádu dnů," řekl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) dnes ČTK řekl, že s budováním nemocnice se začne v sobotu.

Babiš: Lůžka mimo nemocnice chce stát začít stavět o víkendu

Zvyšovat počet lůžek mimo nemocnice kvůli koronavirové epidemii by měl stát začít podle premiéra Babiše už tento víkend. Plánuje nakoupit 3000 postelí od firmy Linet, navíc od stejné firmy 1000 lůžek pro těžké případy. Babiš před odletem do Bruselu novinářům také řekl, že kvůli očekávanému zvýšení počtu nemocných kontaktoval i lázeňská zařízení a hovořil "s bavorskou stranou". Chce ale, aby nápor zvládlo Česko samo. Bavorsko vyjádřilo ochotu přijmout pacienty s koronavirem ve vážném stavu

Podle ředitele Linetu Tomáše Koláře musí společnost lůžka teprve vyrobit, většinu v Želevčicích na Kladensku a možná využije i výrobní kapacity v Německu. Lůžka by měla být dodána v listopadu, řekl Kolář ČTK.

"Musíme urychleně stavět náhradní kapacity, toto je absolutní úkol," uvedl Babiš. Armáda a Ústřední krizový štáb by s tím podle něho měly začít už o víkendu. Personální zabezpečení dostali na starost ředitelé nemocnic. "Mají propozice, co mají dělat," uvedl premiér.

I když má stát ústní přísliby případné pomoci od sousedních zemí, pokud by nemocných bylo příliš mnoho, vláda podle Babiše dělá vše pro to, aby si Česko vystačilo samo. "Všude nákaza stoupá, my máme ústní přísliby. Nespoléháme se na to a děláme vše, abychom to zvládli doma," uvedl.

Bavorský premiér Markus Söder po dnešním zasedání svého kabinetu v Mnichově podle agentury DPA mimo jiné potvrdil, že Bavorsko na žádost ČR vyjádřilo ochotu přijmout pacienty s koronavirem ve vážném stavu. V Bavorsku je podle něj vytíženost kapacit na jednotkách intenzivní péče vyšší než 40 procent.

Začít stavět náhradní kapacity bude podle Babiše nejlépe už tento víkend. "Nemáme čas, prognóza není dobrá, čísla jsou katastrofální a skutečně to velice, velice spěchá," konstatoval. K nákupu nových lůžek uvedl, že ve státních hmotných rezervách jsou, ale zřejmě nebudou stačit. Šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) později oznámil plán postavit polní nemocnici s až 500 lůžky na výstavišti v pražských Letňanech. Armáda je schopná ji vybudovat do deseti dnů poté, co její přípravu v pátek nařídí vláda.

Zásoby ochranných pomůcek jsou podle Babiše dostatečné, pokud některým nemocnicím chybí, mají oslovit Ústřední krizový štáb.