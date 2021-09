O platech ve veřejném sektoru bude jednat Schillerová s Babišem, potom koalice

Praha - Vláda dnes nejednala o požadavcích na zvýšení platů ve veřejném sektoru. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) po jednání novinářům řekla, že bude o požadavku odborů na růst o 3000 korun měsíčně jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO) během tohoto týdne, později v koalici. Na návrhu zvýšit platy všem pracovníkům veřejného sektoru od ledna o 3000 korun se počátkem září shodli odboroví předáci, vicepremiér Jan Hamáček a ministryně práce Jana Maláčová (oba ČSSD).

Podle Hamáčka by na takové přidání bylo potřeba asi 21 miliard korun. Maláčová navrhuje pak růst minimální mzdy od ledna z 15.200 na 18.000 korun. Odbory to podporují. Schillerová dříve několikrát zopakovala, že s přidáváním v rozpočtu nepočítá. Jeho návrh musí vláda poslat do Sněmovny poslední zářijový den, rozhodovat o něm ale bude dolní komora už v nové podobě vzešlé z říjnových voleb.

Podle návrhu odborů by hasiči, policisté, učitelé, lékaři, zdravotní sestry, úředníci, pracovníci v kultuře či sociálních službách i všichni ostatní zaměstnanci veřejné sféry měli od ledna dostat 3000 korun navíc do tarifu, tedy do základu výdělku. Ve veřejném sektoru v prvním čtvrtletí pracovalo 699.400 lidí. Pokud by všichni měli dostat od ledna 3000 korun navíc, bylo by to 25,2 miliardy. K tomu je nutné připočítat odvody.

Jednotlivé svazy měly původně jiné představy. Pro zdravotníky chtěli odboráři aspoň deset procent navíc. Požadavek pro školství činil o pět procent peněz na výdělky navíc.

Stejně přidáno dostali pracovníci veřejného sektoru loni, a to 1500 korun. Záměr sklidil kritiku kvůli nivelizování výdělků. Za vysoce expertní práci je stejné ohodnocení jako za práci pomocnou. Při stanovení určité částky vyjde plošné navýšení stát levněji. Ve veřejném sektoru totiž pracují lidé s vyšším vzděláním, zaměstnanců s nízkou kvalifikací v něm tolik není.

Průměrná mzda v Česku v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 11,3 procenta na 38.275 korun. V hrubém tak zaměstnanci dostávali v průměru o 3893 korun více než před rokem. Po zahrnutí růstu spotřebitelských cen výdělek reálně stoupl o 8,2 procenta. Obecně ale platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou. Výrazný nárůst je podle statistiků způsoben nízkou srovnávací základnou a vyplácením mimořádných odměn zdravotníkům.