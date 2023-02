O penzijní reformě se podle Bartoše povede ještě diskuse, nic není finální

Praha - O penzijní reformě se ještě povede podrobná diskuse, nic není finální, sdělil dnes ČTK vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti) k návrhu, který v neděli zveřejnila Česká televize (ČT). Piráti mají k plánu připomínky, o kterých se bude ještě jednat, doplnil Bartoš. Podle jeho strany je nutné zlepšit finanční udržitelnost systému a minimalizovat negativní dopady na seniory i pracující.

ČT s odkazem na materiál ministerstva práce dohodnutého na koaliční radě uvedla, že dnešní padesátníci by měli jít do důchodu v 66 letech. Čtyřicátníci mají mít nárok na důchod v 67 letech a lidé staří 34 let a méně by měli jít do penze v 68 letech. Podle mluvčího vlády Václava Smolky ale koalice ještě změnu neschválila, jde jen o jeden z návrhů ekonomů. Na twitteru uvedl, že informace zveřejněné ČT jsou nesprávně prezentovány. Nyní je věk pro odchod do penze pro muže a bezdětné ženy 64 let.

Bartoš dnes ČTK napsal, že o reformě se povede ještě podrobná diskuse. "Nic není finální. K aktuálnímu návrhu ministra (práce) Mariana Jurečky (KDU-ČSL) máme připomínky, o kterých budeme jednat. Za Piráty se snažíme hlavně zlepšit finanční udržitelnost celého systému a minimalizovat negativní dopady na seniory i pracující včetně jejich potomků," uvedl.