Praha - O otcovskou, která se v Česku vyplácí od února, požádalo do konce června bezmála 20.000 mužů. Za prvních pět měsíců Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplatila otcům na týdenním otcovském volnu 91,1 milionu korun. ČTK to řekla mluvčí úřadu Jana Buraňová. Podle propočtů ze statistik tak o otcovskou zažádala méně než polovina otců.

"Počet žádostí byl v prvním pololetí 2018 kromě února a března relativně ustálený a pohyboval se nad hodnotou 4000 žádostí měsíčně," upřesnila Buraňová.

V Česku podle údajů Českého statistického úřadu přijde každý měsíc na svět přes 9000 dětí. V prázdninových měsících to bývá přes 10.000, v únoru naopak pod 9000. Za loňský rok se narodilo celkem 114.405 chlapců a děvčat. Letos za první čtvrtletí jich bylo 26.976, za únor a březen pak 17.657. Do konce června ČSSZ přijala 19.857 žádostí a vyplatila 18.179 otcovských.

Otcovskou upravuje zákon o nemocenském pojištění. Podle normy si otcové mohou po narození potomka v šestinedělí vybrat týden placeného volna, pokud odvádějí nemocenské pojištění. Z něj pak dostávají 70 procent základu svého příjmu, tedy stejně jako ženy na mateřské. Za den je to letos maximálně 1225 korun, za sedmidenní volno tedy nejvýš 8575 korun. Předem si otcové mohou výši spočítat na kalkulačce ministerstva práce. U hrubého příjmu 16.000 korun je otcovská 2583 korun, u 25.000 korun 4032 korun, u 40.000 celkem 5831 korun. Při výdělku nad 91.078 korun činí otcovská letos 8575 korun.

Mluvčí ČSSZ už dřív uvedla, že u otcovské nehraje roli, zda o ni žádá ženatý či svobodný muž a zda s matkou dítěte bydlí. Podstatné je, aby byl zapsán jako otec v knize narození na matrice. Placené otcovské volno mohou dostat ale i adoptivní rodiče, pěstouni či registrovaní partneři či partnerky, jimž dítě svěřil do péče soud.

Peníze žadatelé získají za sedm kalendářních dnů, které stráví s potomkem a jeho matkou. Obdržet by je od správy měli do měsíce poté, co úřad žádost dostal. Částka dorazí na bankovní účet či složenkou.

Zaměstnaní o volno žádají svého zaměstnavatele. Vyplní pak přední stranu tiskopisu žádosti o otcovskou, který je na webu ČSSZ. Formulář předají firmě. Ta ho s doplněnými dalšími údaji po vybrání sedmidenního volna pošle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které platí dobrovolně nemocenské pojištění, žádost úřadu dodají po otcovské samy.

Podle dřívějších odhadů ministerstva práce měla otcovská z nemocenského pojištění ročně stát asi 630 až 800 milionů korun, na daních a odvodech pak stát mohl přijít asi o 72 až 93 milionů. Podle dosavadních letošních výdajů by se mohlo v tomto roce vyplatit kolem 200 milionů. Zájem by se postupně mohl ale zvyšovat. Zatím průměrná otcovská činí podle propočtu ČTK zhruba 5011 korun. Průměrný otec, který si volno vybral, tak vydělával kolem 31.500 korun hrubého.

S nápadem na zavedení otcovského volna přišel před lety ještě jako ministr práce pravicové Topolánkovy vlády Petr Nečas (ODS). Opatření se tehdy nepřijalo jen kvůli nástupu krize a škrtům v rozpočtu. Otcovskou prosadila až v minulém volebním období v době konjunktury Sobotkova vláda.

Počet žádostí o otcovskou v jednotlivých měsících:

Měsíc Počet žádostí únor 2130 březen 5078 duben 4058 květen 4436 červen 4155 celkem 19.857

Zdroj: ČSSZ