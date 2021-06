O osmifinále Česka s Nizozemskem je mezi fanoušky obrovský zájem

Praha - O nedělní osmifinálový zápas mistrovství Evropy mezi českými fotbalisty a Nizozemskem v Budapešti je mezi fanoušky obrovský zájem. Reprezentační fanklub kvůli tomu dokonce musel s předstihem zastavit systém žádostí o speciální kódy, které jsou potřeba při nákupu vstupenek v předprodeji. Vyprodáno podle Fotbalové asociace ČR (FAČR) zatím ještě není, UEFA coby pořadatel turnaje postupně uvolní lístky do prodeje pro veřejnost. Fanoušci plní víkendové vlaky a autobusy do Budapešti.

Přesný počet míst pro české fanoušky FAČR nezná, podle protokolu musí každý z táborů dostat minimálně pět procent kapacity stadionu. Jisté je, že národní tým budou v Budapešti, kde může být více než šedesátitisícové hlediště zcela zaplněno, podporovat tisíce příznivců.

V první vlně prodeje mohou získat vstupenky členové reprezentačního fanklubu, kteří mohli od čtvrtečního poledne nakupovat v předprodeji na portálu www.euro2020.com/tickets. Potřebovali k tomu speciální přístupový kód, ke kterému se mohli dostat po vyplnění čekající listiny na webu fanklubu.

"Zájem o vstupenky je tak velký, že fanklub musel s předstihem zastavit systém žádostí o speciální kódy. Ty začali fanoušci postupně dostávat ve čtvrtek po poledni a následně s nimi na internetových stránkách UEFA nakupují vstupenky. Na jeden kód mohou koupit až čtyři lístky," uvedla FAČR v tiskové zprávě.

Po předprodeji pro členy fanklubu začne na ticketingovém portálu UEFA prodej i pro veřejnost, ke kterému nebude potřeba speciální kód. Přesný počet míst FAČR nezná. "Vstupenky prodává UEFA, nikoliv FAČR. UEFA jediná ví, kolik lístků je vyhrazených pro české fanoušky. Čísla zná UEFA, my do nich přístup nemáme. Nicméně podle protokolu musí být pro české fanoušky minimálně pět procent kapacity," řekl novinářům mluvčí reprezentace Petr Šedivý.

"Zápas zatím vyprodaný není. Aktuálně probíhá prodej pro fanoušky přes kódy od fanklubu a UEFA bude postupně uvolňovat vstupenky do takzvaného general sales (obecného prodeje)," doplnil Šedivý.

"Jisté je, že v Budapešti budou český tým podporovat tisíce českých fanoušků. To bude rozdíl proti základní skupině, protože kvůli přísným koronavirovým opatřením vyrazily do Velké Británie jen stovky příznivců národního týmu," dodala FAČR.

Čeští hráči zatím nevědí, zda se lístky dostanou i k nim a budou moci mít v hledišti své blízké. "Zatím se to řeší. Nějaké informace mohou nastat během dneška nebo zítřka," řekl český obránce Aleš Matějů.

V Budapešti může být jako v jediném z 11 pořadatelských měst Eura při zápasech zaplněn stadion ze 100 procent. Kapacita Puskás Arény je přes 60 tisíc míst, na dosavadní tři duely v maďarské metropoli dorazilo pokaždé okolo 55 tisíc fanoušků.

V Maďarsku navíc panují mírnější opatření proti koronaviru. Podle informací na webu UEFA fanouškům k návštěvě utkání postačí negativní PCR test na covid-19, který v čase výkopu nebude starší než 72 hodin, nebo potvrzení o dokončení očkování proti nemoci.

Všechny tři zápasy skupiny odehrál národní tým v Glasgow a Londýně a návštěvu zahraničním příznivcům výrazně komplikovala povinná desetidenní karanténa. Duely sledovali většinou jen Češi žijící v Británii, dorazil například brankář Zdeněk Zlámal, jemuž po sezoně vypršela smlouva v Heart of Midlothian.

Lístky na osmifinále se dají nakupovat ve třech cenových kategoriích od 50 eur (1277 korun) do 185 eur (4724 korun). Utkání v Budapešti má v neděli výkop v 18:00.

Fanoušci plní víkendové vlaky a autobusy do Budapešti

Fotbaloví fanoušci začínají plnit vlakové a autobusové spoje z Česka do Budapešti. Růst rezervací jízdenek už od středečního večera evidují České dráhy, RegioJet i FlixBus. Například RegioJet už své spoje na víkend posílil a v případě potřeby je připraven přidat i další místa. Z Prahy do Maďarska létá také Ryanair. Vyplývá to z informací dopravců pro ČTK. V neděli odehraje v Budapešti česká fotbalová reprezentace osmifinálové utkání mistrovství Evropy s Nizozemskem.

Do Budapešti jezdí pravidelně z Česka vlaky Českých drah a RegioJetu a také autobusy FlixBusu. Dráhy, které spoje provozují společně se svými zahraničními partnery, jezdí přes den v pravidelných dvouhodinových intervalech. Kromě pražského hlavního nádraží do nich můžou cestující přistoupit také v Kolíně, Brně a Břeclavi. Vlaky poté pokračují přes Bratislavu a Štúrovo do Budapešti. "Pravidelné vlaky do Maďarska v tuto chvíli nabízejí dostatečný počet míst k sezení. Fanouškům, kteří se na zápas plánují vypravit, přesto doporučujeme pořídit si jízdenky a místenky v předstihu," uvedla mluvčí drah Vanda Rajnochová.

Zvýšený zájem už od středečního večera, kdy se o dějišti českého osmifinále rozhodlo, zaznamenal RegioJet, který pojede v Česku z Prahy přes Brno a Břeclav. Dopravce už proto na poptávku zareagoval. "RegioJet již posílil nedělní a pondělní vlakové spoje z Prahy a Brna do Budapešti a zpět, a to o místa v cenově nejvýhodnější třídě low-cost. Místa jsou k dispozici, ale rychle se prodávají, nicméně jsme připraveni zvážit další posílení kapacit," uvedl mluvčí Aleš Ondrůj.

Místa se pak plní i v autobusech FlixBusu. "Máme již teď dobré pokrytí," uvedla mluvčí Eva Krejčí. Autobusy budou vyjíždět z Prahy a následně zastavovat v Brně či Bratislavě.

Nejrychlejší spojení z Prahy ovšem letecky nabídne Ryanair. Irský dopravce má v plánu pravidelný spoj v neděli odpoledne, po zhruba hodinovém letu by v Budapešti měl přistát v 15:00.