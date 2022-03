O odkladu účinnosti stavebního zákona může Sněmovna jednat až do soboty

Praha - Poslanci budou moci jednat o vládním návrhu na odklad účinnosti části stavebního zákona přes půlnoc až do soboty. Na návrh předsedy klubu ODS Marka Bendy to Sněmovna schválila hlasy poslanců vládní koalice. Poslanci už o odkladu debatují téměř pět hodin. Opoziční kluby ANO a SPD zablokovaly zrychlené schvalování předlohy již v prvním čtení. Poslanci ANO pak vládní návrh kritizují a již několikrát neúspěšně navrhli přerušení debaty.

Benda svůj návrh na možnost vést sněmovní rozpravu až do rána vznesl poté, co poslanec ANO Marek Novák navrhl přerušit projednávání debaty do doby, než se setká premiér Petr Fiala (ODS) a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) s prezidentem Hospodářské komory Vladimírem Dlouhým. Novák upřesnil, že projednávání zákona se má přerušit do 30. září.

Bartoš řekl, že mu Novákův návrh přijde jako poněkud obstrukční, protože se na toto téma setkali už mnohokrát a pozice si vyjasnili. Uvedl, že tyto pozice jsou protichůdné, ale že v politice se často stane, že se strany prostě nedohodnou.

Někdejší náměstkyně ministra životního prostředí a nynější poslankyně ANO Berenika Peštová předtím neúspěšně navrhovala přerušit projednávání do přítomnosti ministra pro legislativu Michala Šalomouna. Ministr se schůze účastnil, dokonce na ní i vystoupil, ale poté se z jednání omluvil.