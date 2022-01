O odkladu části stavebního zákona bude Sněmovna jednat asi až v březnu

Praha - O návrhu koaličních poslanců na odklad části nového stavebního zákona bude Sněmovna debatovat nejdříve v březnu. Není jisté, kdy ho bude schvalovat. Poslanci na návrh bývalé ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (ANO) přerušili projednávání tohoto bodu do 1. března. Návrh na přerušení prošel hlasy 83 poslanců opozičních hnutí ANO a SPD, zatímco zapotřebí jich bylo alespoň 82. Koalici na přehlasování opozičního návrhu chyběly hlasy. Omluveno bylo 21 poslanců vládní koalice.

O přerušení se hlasovalo dokonce dvakrát. Sněmovna návrh nejprve schválila, ale hlasování zpochybnil Jan Farský (STAN) s tím, že na sjetině má odlišný výsledek od toho, jak hlasoval. Ale návrh prošel i napodruhé.

Dostálová svůj návrh zdůvodnila tím, že není možné myslet vážně slova předkladatelů o konstruktivní debatě, když nejsou definitivně zvoleni všichni poslanci za členy výborů. Dostálová ale i další členové bývalé vlády Andreje Babiše (ANO) nejsou členy žádného sněmovního výboru. Jako ministři jimi být nemohli a Sněmovna o jejich volbě zatím nerozhodla.

Exministryně Dostálová nový zákon hájila a poukazovala například na to, že obsahuje pojistky proti nečinnosti úředníků nebo proti tomu, že by někde nějaký úředník onemocněl a pracoviště by nemohlo fungovat. Varovala, že pokud by prošel návrh na částečný odklad účinnosti, začaly by fungovat dva stavební zákony: první pro jednoduché stavby a druhý pro vyhrazené stavby. Upozorňovala, že pod dosavadní zákon by spadala i bytová výstavba.

Skupina koaličních poslanců, kteří v minulém volebním období nový stavební zákon kritizovali, navrhla, aby se o rok odložil vznik krajských stavebních úřadů, které mají spadat pod Nejvyšší stavební úřad. Povolování běžných staveb, rodinných domků, garáží nebo třeba bytů by se řídilo dosavadní právní úpravou. Od 1. července příštího roku by tak vznikl jen Specializovaný a odvolací stavební úřad, který má povolovat takzvané vyhrazené stavby, například dálnice nebo elektrárny. Stranám bývalé opozice se nelíbilo hlavně to, že stavební úřady přejdou zcela pod stát. Varovaly, že to může ochromit stavební řízení a že se řízení vzdálí občanům. Pětice stran sdružených v koalicích Spolu a Piráti a STAN avizovala již před volbami, že pokud budou po říjnových volbách vládnout, stavební zákon změní.

Koaliční poslanci také navrhli, aby Sněmovna jejich návrh mohla schválit zrychleně již v prvním čtení. Ačkoli zástupce předkladatelů a současně ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) řekl, že na něm netrvá, stejně ho jménem klubů ANO a SPD vetovala předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová.

Návrh dnes ve Sněmovně vyvolal rozsáhlou debatu mezi zastánci nového zákona z řad nynější opozice a jeho odpůrci. Ministr Bartoš řekl, že předkladatelé se snaží najít širší shodu, než panovala v minulém volebním období, kdy byl podle něj přijat zákon silou. Senát tehdy jednomyslně nový zákon odmítl, ale Sněmovna ho přehlasovala.

"Chceme zajistit, aby tady nedošlo v příštích letech ke kolapsu stavebního řízení,“ popsal dnes důvod předložení návrhu předseda klubu KDU-ČSL a další z předkladatelů Marek Výborný. Beze změny termínu má začít fungovat specializovaný stavební úřad. "Z principu věci je to potřebný úřad,“ řekl ke specializovanému stavebnímu úřadu ministr Bartoš a poukázal na to, že řada staveb v působnosti úřadu má strategický charakter a je výrazně nadregionální. Nejvyšší stavební úřad bude zřízen pouze organizačně, jeho úkoly bude fakticky plnit ministerstvo pro místní rozvoj, ale nevznikne jako samostatný úřad, uvádí důvodová zpráva.

Výhrady k poslaneckému návrhu vyjádřila někdejší náměstkyně ministerstva životního prostředí a nynější poslankyně ANO Berenika Peštová. Podle ní se starostové bojí, že přijdou o pravomoc, kterou ale stejně nemají, protože pravomoc náleží státu a oni ji vykonávají pouze v přenesené působnosti. "Ta pravomoc je státu. To jsou státní úřady, které vykonávají a oni mají pouze přenesenou působnost," řekla. "Takže bych doporučila starostům, aby přestali bojovat proti něčemu, co nikdy neměli," dodala. Od některých koaličních poslanců si přesto vysloužila kritiku. Na svou obranu uvedla mimo jiné, že se starosty v minulosti často jednala a že je také osm let komunální zastupitelkou.