O očkování proti covidu ve vyloučené lokalitě v Litvínově je velký zájem

Litvínov (Mostecko) - Velký zájem provází dnes očkování proti covidu ve vyloučené lokalitě Janov v Litvínově na Mostecku. Několik lidí stálo ve frontě ještě před začátkem očkování. V řadě stálo i mnoho žáků a studentů ve věku kolem patnácti let. Městská policie přivezla na místo zájemce o vakcínu z řad bezdomovců. Právě mobilní očkování je strategií, kterou Krajská zdravotní, zajišťující očkování v Ústeckém kraji, nyní jde. ČTK to řekla hlavní hygienička KZ Dana Vaculíková. Provoz velkokapacitních očkovacích center končí.

V chudinských čtvrtích na severu Čech žije několik desítek tisíc lidí. Mobilní očkovací týmy jich v těchto lokalitách naočkovali proti covidu-19 zhruba 300. Dnes se očkuje v Janově a ve čtvrti Boletice v Děčíně. Během dvou hodin aplikoval tým v Janově vakcínu zhruba třiceti dospělým a patnácti dětem ve věku 12 až 15 let, a to díky přítomnosti pediatra. "Pro nás mobilní očkovací týmy jsou strategie, kterou chceme rozvíjet. Jdeme nyní už po každém jednotlivci. Je to řešení pro vyloučené lokality nebo vzdálené regiony," řekl dnes při návštěvě Janova ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V ČR je podle něj aktuálně 24 mobilních očkovacích týmů.

V Ústeckém kraji fungují čtyři mobilní očkovací týmy. Při startu očkování vyjížděly zejména do domovů pro seniory a domovů s pečovatelskou službou, nyní zajíždí do míst vzdálených od očkovacích center a do vyloučených lokalit. "Třeba proočkovanost na Výsluní u Vejprt nebo za Lobendavou na Děčínsku je nižší, to se týká i oblasti mezi Louny, Mostem a Žatcem. Na tato místa se nyní musíme zaměřit," řekl ČTK krajský koordinátor pro očkování Petr Severa. "Mobilní stany a v budoucnu zřejmě i očkovací autobusy budou na místech, kde to bude potřeba. Éra velkokapacitních center skončila," uvedla Vaculíková. Poslední tři velkokapacitní centra ukončí v kraji provoz 29. srpna.

Ve vyloučených lokalitách je důležitá spolupráce očkovacích týmů s obcemi. V Litvínově městská policie, asistenti prevence kriminality a sociální pracovnice minulý týden objížděli konkrétní osoby, aby je informovali o příjezdu mobilního týmu. Vylepeny byly také plakáty v panelácích, o očkování informoval městský rozhlas. Strážníci dnes přivezli na očkování lidi bez domova. "Kontaktovat jsme museli lidi osobně. Asistentky i sociální pracovnice chodily přímo do bytů. Strážnici svezli dnes bezdomovce z celého města a zase je odvezou zpět. Chceme, aby přišlo co nejvíce lidí," řekl ČTK ředitel městské policie Martin Klika.

Ve frontě stála řada mladých lidí v doprovodu rodičů. "Nechali jsme rozhodnutí na synovi a on chtěl, proto jsme tu," řekla ČTK maminka čtrnáctiletého Jakuba. "Chci normálně žít, nebudu se muset nechat testovat ve škole," uvedl Jakub. Obdobně se vyjádřili i další. "Očkování znamená volnost," řekl čtrnáctiletý Jiří. "V budoucnu bez toho nikam nemůžeme jít," uvedl Štefan Šereš. "Sice jsem se mohl nechat očkovat už dřív, ale to jsme nevěděli, že se to tak rozšíří," dodal. Pro vakcínu si přišla i těhotná žena či stařec o holi. "Mě nikdo s tím zápisem na očkování nepomůže. Paní mi řekla, že můžu přijít sem, tak jsem přišel," uvedl jednaosmdesátiletý Josef.

Ústecký kraj se bude podle hejtmana Jana Schillera (ANO) zabývat i možností motivace k očkování v případě, že výjezdy mobilních týmů nebudou efektivní. "Jakou bude mít motivace formu, o tom budeme jednat se starosty. Bude to náklad pro kraj, ale i touto cestou jsme připraveni jít," uvedl Schiller.

Dokončené očkování má v kraji 47 procent obyvatel.