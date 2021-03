O novém vedení komunistů bude ÚV rozhodovat 10. dubna

Praha - O obměně vedení komunistické strany bude jednat Ústřední výbor KSČM v sobotu 10. dubna. Provede i případné změny na kandidátkách pro podzimní sněmovní volby. Širší vedení KSČM dnes potřetí zrušilo kvůli epidemii koronaviru termín volebního sjezdu, naposled ho komunisté plánovali svolat na 27. a 28. březen. Místopředseda komunistů Petr Šimůnek ČTK po jednání výkonného výboru řekl, že dostal za úkol jednat s Výstavištěm Brno, kde se má sjezd uskutečnit, o volném termínu před začátkem léta. Aby byl sjezd volební, musel by se najít termín v hodně krátkém čase, míní Šimůnek.

Výkonný výbor dnes alespoň rozhodl o organizaci zasedání ústředního výboru, který se nesešel od loňského podzimu. "Jeden z bodů ústředního výboru by byla konečně volba nového vedení. Program se bude schvalovat, většina to ale vnímá tak, že když nebyl sjezd, a už rok přesluhujeme, že by byla velká šance, aby byla provedena rekonstrukce vedení," uvedl Šimůnek. Možnost, že by s Výstavištěm vyjednal termín pro sjezd v brzkém termínu, pokládá za méně pravděpodobnou.

Širší vedení KSČM dnes probralo také kandidátky, které chystá pro 14 volebních krajů, přestože není zatím jasné, jak dopadne Ústavním soudem požadovaná změna volebního zákona. Podle Šimůnka nevidí výkonný výbor problém u desítky kandidátek. "Pak máme čtyři, kde ještě máme návrhy na možné změny, ale už ty změny může udělat jen ústřední výbor toho 10. dubna," uvedl Šimůnek. Podle něj se drtivá většina nynějších poslanců chce o mandáty znovu ucházet. Ve Sněmovně má KSČM v tomto volebním období 15 poslanců.

Jednou ze čtveřice zatím neuzavřených kandidátek je podle Šimůnka ústecká kandidátka, na kterou nebyla nominovaná místopředsedkyně sněmovního klubu a stranická expertka na sociální záležitosti a zdravotnictví Hana Aulická Jírovcová. "Ještě jednou proběhne jednání s vedením kraje," uvedl Šimůnek. Dodal, že "tam byly rozpory ohledně názorů na zdravotnictví". Předpokládá, že rozhodnutí padne na ústředním výboru.

Ústřední výbor KSČM tvoří 90 lidí, sejít se tak nejvyšší stranický orgán mimo sjezd může i podle současných epidemických opatření. Jednání orgánů právnických osob do stovky členů za hygienických opatření v nezbytných záležitostech dovolila vláda v únoru. Původně plánovali komunisté svolat ho v termínu zrušeného sjezdu, tedy 27. nebo 28. března. Dnes se ale usnesli, že kvůli vývoji epidemie ho raději uspořádají až druhý dubnový víkend.

Volební sjezd KSČM se měl původně uskutečnit loni v dubnu, nesešel se kvůli koronaviru. Ze stejných důvodů komunisté zrušili i listopadový termín. Předseda KSČM Vojtěch Filip po debaklu komunistů v říjnových volbách do krajských zastupitelstev oznámil, že už se o nejvyšší stranickou funkci nebude ucházet. Uvedl tehdy, že k plánu odejít ho vedlo po prodělaném infarktu i zdraví. Současně oznámil, že nynější vedení bude komunistickou stranu řídit až do sjezdu. Funkce dalo k dispozici s tím, že případné rezignace by mohl přijmout ústřední výbor. Pokud by vedení nerezignovalo, bylo by k jeho odvolání třeba dvoutřetinové většiny.