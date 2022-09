O novele letošního rozpočtu rozhodne výbor asi až v příštím týdnu

Praha - Sněmovní rozpočtový výbor dnes přerušil debatu o novele letošního státního rozpočtu, která zvyšuje jeho schválený schodek o 50 miliard na 330 miliard korun. Poslanci mají lhůtu do pátku na předkládání svých pozměňovacích návrhů. K novele rozpočtu se pak výbor vrátí zřejmě v příštím týdnu. Vláda navyšuje schodek hlavně kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině a v souvislosti s dopady rostoucích cen, hlavně u energií. Druhé čtení novely rozpočtu by se mohlo uskutečnit na schůzi od 27. září. Sněmovna projednává změnu rozpočtu jako novelu zákona, nikoli jako každoroční pravidelný návrh státního rozpočtu. Schvalovat by ji mohla v první polovině října, to už budou mít poslanci na stolech návrh rozpočtu na příští rok.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) poukázal právě na to, že se novela neprojednává standardně jako návrh státního rozpočtu. Při projednávání návrhu státního rozpočtu poslanci v prvním čtení schválí příjmy, výdaje a schodek a pak už tyto veličiny nemůžou měnit. To nyní dodržet nemusí. Při závěrečném rozpočtu ve třetím čtení chce hlavně hlídat, aby vládní rozpočtová rezerva neklesla pod zákonem stanovenou mez.

Bude doporučovat vedení Sněmovny, aby se při případné debatě o změnách sněmovního jednacího řádu zaměřilo na to, aby se i změny schváleného rozpočtu projednávaly ve stejném režimu jako státní rozpočet.

"My určitě připravíme pozměňovací návrhy," řekla předsedkyně klubu ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová. Připomněla, že její klub nevetoval zkrácení lhůt pro projednání rozpočtu. "Byť jsme politicky někde jinde, shodneme se na tom, že státní rozpočet tato země potřebuje," dodala.

Příjmy novelizovaného rozpočtu činí 1,678 bilionu korun, výdaje 2,008 bilionu korun. Výdaje novelizovaného rozpočtu vzrostly o 115,1 miliardy Kč, zatímco příjmy v důsledku vývoje aktuální ekonomické situace a loňské ziskovosti firem očekává MF o 65,1 miliardy Kč vyšší. Vláda poukazuje například na to, že schodek je i tak o 50 miliard Kč nižší, než jaký připravila předchozí vláda Andreje Babiše (ANO).