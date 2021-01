O návratu žáků do škol dnes vláda nerozhodne

Praha - Vláda dnes nebude rozhodovat o návratu žáků z distančního vzdělávání zpět do škol. Ministři o tom budou jednat zřejmě jindy tento týden. Bez upřesnění podrobností to na dotaz ČTK uvedla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Už dříve řekla, že prioritou ministerstva školství je zejména co nejrychlejší obnovení prezenční výuky závěrečných ročníků základních a středních škol. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) předpokládal, že k nějaké formě prezenční výuky by se žáci z těchto tříd mohli vrátit nejdříve od 25. ledna.

Lednová minulý týden uvedla, že ministerstva školství a zdravotnictví o postupném návratu žáků do škol intenzivně jednají. Poukázala na to, že podle Blatného je ale nutné vyčkat na vývoj epidemické situace zhruba do dnešního dne. "Jak jsme řekli již dříve, prioritou našeho ministerstva je co nejrychlejší návrat všech žáků a studentů do škol, především pak závěrečných ročníků základních a středních škol," uvedla v pátek. "Jednání by k tomuto mělo proběhnout v průběhu tohoto týdne," řekla dnes.

Většina žáků a studentů má od začátku nového roku kvůli zhoršení epidemie opět výuku na dálku. Otevřené zůstaly jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních.

Vláda se má dnes na svém jednání zabývat mimo jiné dalším prodloužením nouzového stavu po 22. lednu či dílčími úpravami pátého stupně protiepidemického systému PES. Pokud to schválí, budou se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) moct od úterý otevřít papírnictví, obchody s oblečením a botami pro děti a prodejny se spodním prádlem. Další uvolnění zatím premiér nepředpokládá. Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) ale v neděli v televizi Prima řekl, že ve středu asi vláda bude jednat o přesunu do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES.

Nyní platí v Česku opatření podle nejpřísnějšího pátého stupně systému PES. Pro případné zmírnění opatření musí index PES v nižším pásmu zůstat aspoň sedm dní. Ve čtvrtém stupni je index k dnešku pátý den, zůstává na 70 bodech z celkových sta. Před unáhleným rozvolněním varoval o víkendu prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek, podle kterého by v případě znovuotevření škol měli žáci a studenti každý týden plošně podstupovat antigenní testy. Zástupci školských organizací si ale neumí představit, jak by mělo fungovat každotýdenní testování antigenními testy na onemocnění covid-19 ve školách, sdělili dnes na dotaz ČTK.