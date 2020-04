O možnosti plánovat tábory se podle Plagy rozhodne asi až v květnu

Praha - Naplánovat konání letních táborů není v tuto chvíli podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) kvůli epidemii koronaviru možné. Zda se budou moct konat, nebudou zřejmě epidemiologové schopni upřesnit dříve než v polovině května. V případě příznivého vývoje situace by možná v červenci mohly být tábory pro některé skupiny o počtu nanejvýš 50 dětí. V srpnu by se mohly konat vzdělávací kempy, které by mohly připravovat děti na nový školní rok. Plaga to řekl v Senátu.

Ministr společně s epidemiologem Rastislavem Maďarem ve středu zmínil, že by při dobrém vývoji epidemie mohly být letní tábory až v srpnu, pokud vůbec. Zástupci pořadatelů táborů pak dopisem vyzvali vládu a hlavní hygienu k diskusi o podmínkách pro tábory od července. Podle nich by riziko přenosu koronaviru na táborech při zajištění přísných hygienických podmínek mohlo být i lépe kontrolovatelné než při rodinné dovolené. Dopis podepsali mimo jiné zástupci České rady dětí a mládeže, která zastřešuje například skauty, pionýry nebo tomíky, Sdružení pracovníků Domů dětí a mládeže a Sdružení místních samospráv.

Podle Plagy se vláda debatě o opatřeních nevyhýbá, ale vše záleží na vývoji situace. "Do poloviny května se bohužel zřejmě nebudeme schopni bavit v reálných obrysech, jestli vůbec tábory budou, ať už červenec, srpen nebo jindy. Jsme stále na velmi tenkém ledě. Mohu vás ujistit, že pokud to aspoň trochu půjde, budu se klonit k umožnění táborů už v červenci, aspoň z pohledu homogenních skupin do 50 osob, například skautů a podobně," přečetl ministr senátorům část odpovědi Maďara na dopis pořadatelů táborů.

Zmínka o srpnovém termínu ve středu podle Plagy souvisela s tím, že by se před zahájením školního roku mohly konat také letní doškolovací kempy. Ty by podle něj mohly napomoct ke srovnání rozdílu mezi distančním vzděláváním dětí v různých rodinách. Podle Plagy takové letní školy zkouší připravovat i někteří politici v zahraničí. Přicházelo by to v úvahu ale až v srpnu, dodal.