O místo v Radě ČTK se ucházejí bývalý poslanec Korte a pedagog Končelík

Praha - O místo v Radě České tiskové kanceláře (ČTK) se ucházejí bývalý poslanec a někdejší předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Daniel Korte nominovaný TOP 09 a vysokoškolský pedagog Jakub Končelík, kterého navrhly kluby Pirátů a STAN. Nominace dnes projednala sněmovní volební komise. ČTK to řekl její místopředseda Karel Haas (ODS).

Sněmovna bude obsazovat místa v Radě ČTK po Petru Žantovském a Pavlu Foltánovi, kteří byli v minulosti navrženi nyní opozičním hnutím ANO. Žantovskému skončí mandát koncem února a Foltánovi začátkem března. Sněmovní volba nástupců by se měla uskutečnit na schůzi, která začne 21. února.

Končelík postoupil jako nominant Univerzity Karlovy už dříve do finále výběru jednoho člena Rady České televize, která by se měla uskutečnit na téže sněmovní schůzi. Haas uvedl, že obě volby se budou konat odděleně. Poslanci podle něho budou nejprve vybírat pravděpodobně radního České televize. Pokud by Končelík uspěl, volební komise by mohla dnešní usnesení o nominantech do Rady ČTK kvůli neslučitelnosti funkcí změnit. Navrženým kandidátem by zůstal jen Korte.

Sedmičlenná Rada ČTK je orgán, jehož prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly tohoto veřejnoprávního média. Do její působnosti náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu agentury. Kandidáty do Rady ČTK navrhují poslanecké kluby.

ČTK byla založena v roce 1918 jako státní tisková agentura. Od roku 1993 je veřejnoprávní institucí majetkově i hospodářsky oddělenou od státu. Agentura nedostává žádné dotace ze státního rozpočtu, nevybírá koncesionářské poplatky a veškeré náklady hradí ze své komerční činnosti.