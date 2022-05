O místo senátora bude na Táborsku usilovat ředitel záchranné služby Slabý

Tábor - O místo v Senátu za táborský volební obvod bude na podzim usilovat ředitel jihočeské záchranné služby Marek Slabý. Stal se kandidátem hnutí Tábor 2020 a koalice Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Současným senátorem za táborský obvod je Jaroslav Větrovský, který v horní komoře Parlamentu ČR zastupuje hnutí ANO a mandát hodlá obhajovat. Slabého dnes představili na tiskové konferenci zástupci koalice Spolu i hnutí Tábor 2020.

"Chceme posunout Táborsko do zdravě konzervativní roviny," uvedl Slabý. Dodal, že v případě, že ve volbách uspěje, by rád pokračoval ve své práci na záchranné službě. "Myslím si, že role senátora není tak časově náročná jako pozice poslance. A nesmírně rád bych pokračoval v práci, kterou dělám. Ale může se stát, že zjistím, že na to nestačím, a v tom případě bych pozici ředitele opustil," uvedl Slabý. V Senátu by se případně chtěl prioritně věnovat zdravotnictví. "A blízká mi je i sociální oblast," řekl.

Slabý se dlouhodobě věnuje komunální politice. V minulosti byl táborským radním, v současnosti je městským zastupitelem. V komunálních volbách v roce 2018 získal za Tábor 2020 nejvíce preferenčních hlasů a byl zvolen do zastupitelstva, i když kandidoval na 10. místě.

"Marek Slabý je správná volba. Je to člověk, který do Senátu patří. Podobný model jsme realizovali před dvěma lety ve Strakonicích s Tomášem Fialou, který je nyní senátorem," uvedl předseda jihočeské ODS Martin Kuba. Fiala, ředitel strakonické nemocnice, kandidoval do horní komory za podpory ODS.