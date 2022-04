O mimořádné jízdy na nevyužité trati na Znojemsku byl od začátku zájem

Hrušovany nad Jevišovkou (Znojemsko) - Velký zájem hned od začátku zaznamenali dnes pořadatelé mimořádných velikonočních jízd po železniční trati z Hrušovan-Šanova do Hevlína na Znojemsku, která je už více než deset let nevyužívaná. Na první jízdu přišlo více než 110 lidí, motorový vůz řady 810 jich stačil nabrat 80, řekl ČTK hlavní pořadatel Jakub Maršalík, místopředseda Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě. Sedmikilometrovou trať by mělo dnes absolvovat minimálně šest vlaků tam a šest zpátky.

Děti do šesti let mají jízdu zdarma, od 15 let se platí 30 korun a děti ve věku od šesti do 15 let mají jízdné za polovinu. Vlak má kapacitu 55 míst k sezení, lidé ale mohou i stát. Pořadatelé dělají akci kvůli tomu, aby se na trať nezapomnělo. „Pravidelný provoz na ní přestal v roce 2010. Proto děláme tyto jízdy, abychom oživili provoz trati a lidé si připomněli, že po ní mohou vlaky jezdit. Zájem byl hned u první jízdy nad očekávání. Přišlo přes 110 lidí. Nabrali jsme jich asi 80 a pro zbytek jsme se vrátili,“ uvedl Maršalík k prvnímu spoji, který vyrazil do terénu ve 13:40.

Naposledy se po trati jelo o Vánocích. „Akce děláme při různých příležitostech. Nyní jsme využili vůz řady 810, který jezdívá jen na turistických linkách, co jsou objednané přes sezonu, na trati Moravské Budějovice a Jemnice,“ řekl Maršalík. Dodal, že vůz je starý zhruba 50 let.

Spolek vznikl zhruba před deseti lety a jízdy do Hevlína zahájil v roce 2012. Po několikaleté pauze se k nim opět vrátil. „Místní si mohou připomenout nostalgii. Někdo ukazuje dětem nebo vnoučatům, že v místě chodil do školy nebo do práce. Na své si přijdou i fanoušci železnice, kteří projíždějí tratě, kde není pravidelný provoz. Máme ale i doprovodný program pro ostatní účastníky,“ dodal Maršalík.