O Messiho budoucnosti by mohlo být jasno v neděli, svolal tiskovou konferenci

Paříž - Už v neděli by mohlo být jasněji ohledně budoucnosti hvězdného fotbalového útočníka Lionela Messiho. Čtyřiatřicetiletý Argentinec, který kvůli finančním pravidlům španělské ligy musel skončit v Barceloně, na poledne svolal tiskovou konferenci. Podle médií je Messi blízko novému angažmá v Paris St. Germain.

List Le Parisien uvedl, že by do Paříže mohl Messi dorazit už v neděli. Podle RMC Sport se útočník nechal slyšet, že příští sezonu může odehrát v PSG, dohoda ale ještě neexistuje. Podle dřívějších informací agentury AP už Messi osobně volal kouči francouzského celku Mauriciu Pochettinovi.

V Paříži by se Messi sešel v jednom týmu například s bývalým spoluhráčem Neymarem nebo francouzskou útočnou hvězdou Kylianem Mbappém. V aktuálním přestupovém období PSG přivedlo brankáře Gianluigiho Donnarummu, který s Itálií opanoval evropský šampionát, dlouholetého stopera Realu Madrid Sergia Ramose a nizozemského reprezentanta Georginia Wijnalduma z Liverpoolu.

Barcelona byla s Messim, který na Camp Nou strávil celou dosavadní kariéru, domluvena na dvou variantách pokračování spolupráce. Nejprve na dvouletém kontraktu splatném v pěti letech a poté na jiné pětileté smlouvě. Ani jeden návrh s redukovaným platem však neprošel kvůli regulím finanční fair play La Ligy.

Messi byl v Barceloně od svých 13 let a poté, co se v roce 2004 přesunul do A týmu, odehrál 778 soutěžních zápasů a vstřelil 672 branek. Je tak nejlepším střelcem a v klubové historii i hráčem s nejvíce starty. Rodák z Rosaria mimo jiné vyhrál čtyřikrát Ligu mistrů a desetkrát španělskou ligu, celkem s Barcelonou získal 35 trofejí.