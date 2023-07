O Letní filmovou školu je velký zájem, víkendová kapacita festivalu se naplnila

Druhým dnem pokračuje 49. ročník Letní filmové školy, 29. července 2023, Uherské Hradiště. Návštěvníci přicházejí na film Bod obnovy do kina Hvězda.

Druhým dnem pokračuje 49. ročník Letní filmové školy, 29. července 2023, Uherské Hradiště. Návštěvníci přicházejí na film Bod obnovy do kina Hvězda. ČTK/Glück Dalibor

Uherské Hradiště - Velký zájem návštěvníků evidují organizátoři Letní filmové školy (LFŠ), kterou dnes večer slavnostně zahájili v Uherském Hradišti. Návštěvnická kapacita tohoto největšího nesoutěžního filmového festivalu v zemi je na víkend už naplněna. "Protože dbáme na komfort již akreditovaných návštěvníků, na sobotu a neděli zastavujeme prodej akreditací. Festivalové brány se všem, kteří ještě váhají, zda do Hradiště vyrazit, otevřou opět v pondělí," oznámili dnes pořadatelé LFŠ na Facebooku. Letošní 49. ročník LFŠ nabídne přibližně 160 filmů zhruba ve 250 projekcích, a to včetně krátkých filmů a snímků promítaných v letních kinech. Festival v Uherském Hradišti potrvá do čtvrtka 4. srpna.

LFŠ začala v pátek, dnes bylo na programu oficiální slavnostní zahájení. Součástí festivalu, který pořádá Asociace českých filmových klubů (AČFK) a každoročně jej navštěvují tisíce lidí, je bohatý doprovodný program. Podle ředitelky LFŠ Radany Korené je pro tento filmový festival velmi důležité, že organizátoři mohou svobodně tvořit jeho program. "Mohou se tak vyřádit jak v dramaturgii, tak i v produkci. Díky tomu tady můžete prožívat velmi nezapomenutelné chvíle u historických, současných i jiných filmů a kultury," řekla dnes Korená při slavnostním zahájení v kině Hvězda. Loni LFŠ promítla 178 filmů. Na festival tehdy zavítalo téměř 4600 akreditovaných návštěvníků. Letos jich pořadatelé podle Korené očekávají 5000 až 6000.

Na festivalu budou postupně oceněni chorvatský režisér Rajko Grlić, český herec Ivan Trojan, filipínský filmař Lav Diaz, slovenský režisér Miloslav Luther a Jitka Donátová s Romanem Marčákem z filmového klubu v Pardubicích. Výroční ceny LFŠ, které mají tvar kornoutu s točenou zmrzlinou, byly letos upraveny. Cenu lze rozšroubovat a uvnitř je vložena lahvička s vůní, která má podle Korené terapeutický účinek.

Program přehlídky je rozdělený do bloků Historie, Současnost, Česko/Slovensko, Hosté a AČFK uvádí. Retrospektivu LFŠ věnuje režisérovi klasické hollywoodské éry Howardu Hawksovi. Točit začal ve 20. letech minulého století, jeho poslední film je z roku 1970. Do jeho žánrově pestré filmografie patří westerny, komedie, dobrodružné snímky, muzikály, gangsterky i filmy noir. Ve Filmové čítance se představí italský neorealismus, který namísto krásy obrazů volal ve 40. a 50. letech 20. století po návratu ke kráse světa, pravdě věcí. Prostor dostanou hlavně snímky, které natočili Vittorio De Sica a Roberto Rossellini.

Do bloku Současnost patří kupříkladu sekce Terra festivalis zaměřená na národní kinematografie prosazující se v poslední době na mezinárodní scéně. Letos představí výběr filmů z Brazílie. Sekci Ikona letos věnují pořadatelé španělskému režisérovi Pedru Almodóvarovi. Znovu nechybí ani sekce Východní přísliby nabízející filmové novinky z východní Evropy. V bloku Česko/Slovensko je připravená retrospektiva scenáristy Jana Procházky. Festival kromě projekcí láká na koncerty, divadelní představení, odborné programy, tvůrčí dílny i akce pro děti.

K programu LFŠ patří i nová putovní výstava připravená Českou tiskovou kanceláří (ČTK), která je jedním z hlavních mediálních partnerů festivalu. Jmenuje se Prezidentské okamžiky a ČTK na ni ze svého archivu vybrala přes 100 snímků zachycujících 12 československých a českých prezidentů v různých situacích. Vernisáž se na Palackého náměstí uskuteční v úterý 1. srpna.