O křeslo v Senátu po Kuberovi se utká Hanza s Bergmanem

Teplice - Primátor Teplic Hynek Hanza (ODS) se utká s ředitelem teplického gymnázia Zdeňkem Bergmanem (nestraník za Senátor 21) o křeslo v Senátu po zesnulém Jaroslavu Kuberovi (ODS) v druhém kole doplňovacích voleb na Teplicku. V prvním kole byla volební účast 15,79 procenta. Vyplývá to z informací statistiků na webu www.volby.cz.

Fotogalerie

Teplický primátor vyhrál první kolo s náskokem před dalšími osmi soupeři. Získal 29,73 procenta hlasů. Bergman, který v roce 2018 postoupil do druhého kola s Kuberou, obdržel 22,15 procenta. Druhé kolo voleb se uskuteční 12. a 13. června.

Třetí skončil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM) se ziskem 16,36 procenta. Čtvrtá je starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO), která obdržela 9,78 procenta hlasů.

Volby provázela zvýšená hygienická opatření kvůli zamezení šíření koronaviru. Lidé volili v rouškách, k dispozici byla v místnostech dezinfekce. Na průběh hlasování od pátku do dneška dohlížela policie. Mluvčí policie Jana Slámová dnes ČTK řekla, že policii nebyl hlášen žádný incident v souvislosti s volbami.

Lidé ze 131 volebních okrsků v obvodu Teplice, kde je na seznamu přes 100.000 voličů, budou rozhodovat o novém senátorovi za týden. Přijít mohou vhodit svůj hlas do urny opět v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. Pavla Doksanská z teplického magistrátu, která má na starosti organizační zabezpečení voleb, ČTK řekla, že platit budou znovu zvýšená hygienická opatření. Ani podle ní žádné komplikace 1. kolo hlasování neprovázely. V pondělí Český statistický úřad (ČSÚ) výsledky hlasování předá Státní volební komisi.

Lidé měli nového senátora původně volit už na přelomu března a dubna. Vláda ale hlasování odložila kvůli krizovým opatřením v souvislosti s koronavirem. Nejvyšší správní soud následně uvedl, že kabinet jednal mimo své pravomoci. Vláda poté navrhla a Parlament schválil zákon, který konání voleb stanovil nejpozději na červen.

Výsledky hlasování (v procentech):

Volební účast 15,79 Zdeněk Bergman (Senátor 21) 22,15 Oldřich Bubeníček (KSČM) 16,36 Eugen Sigismund Freimann (Rozumní) 1,02 Hynek Hanza (ODS) 29,73 Bohumil Ježek (SPD) 4,87 Zdeněk Pešek (Trikolóra) 3,51 Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO) 9,78 Jana Syslová (STAN) 6,72 Zdeněk Šimbera (ČSSD) 5,82

Zdroj: www.volby.cz