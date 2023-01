O korunovační klenoty je opět velký zájem, čekací doba byla čtyři hodiny

Praha - Výstavu korunovačních klenotů dnes opět doprovázel vysoký zájem návštěvníků, lidé stáli ve frontě asi čtyři hodiny. Organizátoři proto museli už před 14:00 frontu ukončit, protože by si lidé do zavíracího času nestihli klenoty prohlédnout. Celkem se na ně dnes přišlo podívat přes 4400 lidí. Pražský hrad avizoval, že ve čtvrtek dopoledne oznámí rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana, které reaguje na mimořádný zájem o korunovační klenoty. ČTK to řekl mluvčí Kanceláře prezidenta republiky Vít Novák. Klenoty společně s lebkou svatého Václava měly být podle původního plánu v katedrále k vidění do soboty, v neděli budou součástí mše, v pondělí se počítalo s jejich uložením zpět do Korunní komory. Vystaveny jsou u příležitosti 30. výročí vzniku České republiky.

O prohlídku klenotů byl velký zájem již v úterý, kdy byla výstava otevřena. Za první den si ji prohlédlo téměř 4200 lidí a pořadatelé museli nechat katedrálu otevřenou asi o 20 minut déle oproti plánu. I v úterý kustodi přestali po naplnění kapacity do fronty pouštět další návštěvníky. Podle Nováka jich celkem ve středu přišlo 4415. ČTK také řekl, že pokud chtějí mít lidé jistotu, že se na ně dostane řada, mají se do fronty zařadit již dopoledne. Čekací doba dnes byla asi čtyři hodiny, dodal.

Později ČTK sdělil, že se ve čtvrtek na Pražském hradě uskuteční k vystavení korunovačních klenotů mimořádný briefing. "Reagovat bude na enormní a rekordní zájem o výstavu. Sděleno bude rozhodnutí prezidenta republiky týkající se vystavení českých korunovačních klenotů a organizační doporučení pro návštěvníky," uvedl.

Svatováclavská koruna, královské žezlo, královské jablko, zlatý ostatkový kříž a korunovační meč jsou vystaveny ve střední části hlavní lodi chrámu. V samostatné vitríně si mohou zájemci prohlédnout i korunovační plášť. Lebku svatého Václava mohou vidět přímo v kapli, kde jsou uloženy jeho ostatky.

Výstavu provázejí mimořádná bezpečnostní opatření. Přímo u vitríny s klenoty stojí dva členové hradní stráže, další hlídají spolu s vojáky a policisty po celém chrámu. Deník Právo s odkazem na důvěryhodný zdroj uvedl, že na ochranu klenotů byly nasazeny asi čtyři desítky policistů a členů hradní stráže.

Stejně jako v minulosti je vstup na výstavu zdarma a přednost mají návštěvníci na invalidním vozíku s průkazem ZTP či ZTP/P. Trasa prohlídky vede jižními zahradami z Opyše přes Býčí schodiště na třetí nádvoří k hlavnímu vstupu do katedrály.

Korunní komoru v katedrále svatého Víta na Pražském hradě, kde se uchovávají české korunovační klenoty, otevřelo v pondělí sedm klíčníků. Klenoty z ní poté klíčníci spolu s památkáři vynesli a vybalili z jejich schrán.

České korunovační klenoty sloužily jako odznaky vlády a moci českých králů. Svatováclavskou korunu nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. pro svou korunovaci českým králem v dalším roce.