O koronaviru bude dnes jednat Ústřední epidemiologická komise - živě

Praha - O riziku rozšíření nového typu koronaviru do Česka bude dnes dopoledne jednat Ústřední epidemiologická komise. Stálý pracovní orgán vlády vede ministr zdravotnictví a Hlavní hygienička ČR, tvoří ho zástupci většiny ministerstev a Správy hmotných rezerv. Naposledy se komise sešla v roce 2014 kvůli ebole. Zasedala také kvůli prasečí a ptačí chřipce.

V Česku bylo kvůli riziku nemoci COVID-19, kterou koronavirus přenáší, testováno už více než 100 lidí. U žádného se nákaza nepotvrdila, čeká se na výsledky pacienta hospitalizovaného v Brně, který byl v Itálii a má příznaky podobné chřipce, které počátek nemoci provázejí.

Ministerstvo zdravotnictví doporučilo lidem, kteří ze čtyř regionů s prokázanou nákazou na severu Itálie přicestují, aby pozorněji sledovali svůj zdravotní stav. Příznakem by mohla být především horečka nad 38 stupňů Celsia nebo dýchací potíže. Potom je na místě telefonicky kontaktovat lékaře a zůstat doma, dokud nerozhodne o dalším postupu. K dispozici je pro nemocné asi 1000 lůžek na infekčních odděleních nemocnic. První nakažení by směřovali do pražské Nemocnice Na Bulovce, poté do speciální vojenské nemocnice v Těchoníně.

Česko má pro případy celosvětové pandemie, která ale u nového koronaviru zatím nebyla vyhlášena, pandemický plán a postupovalo by se také podle krizového zákona. Možné jsou podle ministra i uzavírky celých měst jako v Itálii nebo Číně. Ministerstvo vyzvalo Správu hmotných rezerv a státní nemocnice k navýšení zásob ochranných prostředků, zejména respirátorů.

Celosvětově se nakazilo novým typem koronaviru z Číny už více než 81.000 lidí. Přes 78.000 z nemocných je v pevninské Číně, přes 1200 v Jižní Koreji. Ze zbývajících případů je více než polovina v Itálii (374). Nakažení jsou celkem ve 13 evropských zemích.