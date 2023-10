O konsolidačním balíčku budou poslanci hlasovat v pátek od 11:00

Praha - O podobě sporného konsolidačního balíčku budou poslanci hlasovat v pátek od 11:00. O stanovení pevného termínu rozhodla Sněmovna na návrh vládního tábora hlasy koalice. Opoziční politici mluvili o omezování práv.

Fotogalerie

Předseda poslanců ODS Marek Benda zdůvodnil návrh na stanovení pevného termínu hlasování tím, že většina má právo prosadit své stanovisko a menšina tomu nemůže zabránit. "Všechno již zaznělo," uvedl. Podle předsedkyně klubu ANO Aleny Schillerové jde o "obrovský zásah" do práv opozice. "Poněkolikáté pošlapáváte naše práva," zdůraznila. Předseda frakce SPD Radim Fiala upozorňoval na to, že usnesení, na základě kterého koalice prosadila pevný termín hlasování, není součástí zákona o sněmovním jednacím řádu. Zajímal se o to, jak často chce koalice tento nástroj využívat do budoucna.

Závěrečné kolo debaty o předloze trvá třetí jednací den. Promluvit k ní chce aktuálně ještě sedm desítek řádně přihlášených zákonodárců. Na všechna vystoupení se do hlasování zřejmě nedostane. Návrhy zákonů mohou poslanci schvalovat podle jednacího řádu jen ve středu a v pátek, vždy mezi 09:00 a 14:00. Opoziční kluby ANO a SPD dnes před rozhodováním o stanovení pevného termínu pro hlasování znovu zablokovaly koaliční snahu na prodloužení doby do dnešní půlnoci. "Nebudeme pomáhat této vládě, této pětikoalici s největším zvyšováním daní v novodobé historii," uvedla Schillerová.

Konsolidační balíček má podle vlády přispět ke snižování rozpočtových schodků. V příštím roce by podle ní měl pomoci snížit schodek o 97 miliard korun a do roku 2025 celkem o 150 miliard korun. Opozice tvrdí, že předloha je pouze o zvyšování daní, může navíc způsobit růst inflace a záporně ovlivnit ekonomický výkon.Vládní novela šesti desítek zákonů, kterou původně kabinet předložil, má stovky stran. Koalice k ní připravila celkový pozměňovací návrh rovněž o stovkách stran. Ve druhém čtení se k předloze sešlo na osm desítek úprav a o všech z nich budou muset poslanci rozhodnout.

Michálek hájil konsolidační balíček, podle Babiše neví, o čem mluví

Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek hájil dnes ve Sněmovně vládní konsolidační balíček. Opatření jsou mírná a rozumná, uvedl v úvodu třetího dějství schvalování sporné vládní předlohy. Lídr opozičního hnutí ANO Andrej Babiš pak Michálkovi vzkázal, že neví, o čem mluví. Babiš se ve vystoupení věnoval obdobně jako v úterý zejména kritice vlády v souvislosti s repatriací českých občanů z Izraele po víkendovém útoku palestinského Hamásu na tento stát. Rozprava se pak stočila ve spory o to, zda panuje totalita, a nechyběly v ní ani osobní výpady.

Michálek uvedl, že nynější koalice zvýšila tempo poklesu zadlužování státu. Připomněl zrušení superhrubé mzdy v minulém volebním období, které snížilo rozpočtové příjmy. "Měli jsme možnost upravit daňový mix tak, aby odpovídal daňovým mixům vyspělých států. Je to věc, která se povedla," řekl šéf pirátských poslanců. Zdanění práce podle něho vzroste o 0,45 procentního bodu a 91 procent lidí na tom bude příjmově lépe než před zrušením superhrubé mzdy. "Žádná katastrofa se nekoná," zdůraznil.

Vyzdvihl například vyšší zdanění takzvaných neřestí, omezení příjmů obcí z hazardu, snížení daňového zatížení výstavby a rušení některých daňových výjimek. Navrhovaným zvýšením daně z nemovitostí se kabinet podle něho vyhnul potřebě více zdanit práci. "Všechny kroky v souhrnu jsou relativně mírné a rozumné," řekl Michálek.

"Pan Michálek nám tady vykládal věci, o kterých vůbec nic neví. Něco tady četl," reagoval Babiš, podle kterého Michálek "říkal nesmysly". "Všichni občané, když to viděli, tak mají pocit, že jsme v ráji," poznamenal předseda ANO, který se pak pustil do vlády i do pirátského ministra zahraničí Jana Lipavského kvůli repatriaci Čechů z Izraele.

"Vláda se vykašlala na naše občany," prohlásil Babiš, který také uvedl, že další státy se postaraly o své občany už v pondělí. Lipavský si podle předsedy ANO udělal jen propagaci, když přivezl z Izraele 34 Čechů. "Jak vybírali těch 34 vyvolených? A co ti ostatní?" ptal se Babiš. "Je to totální chaos a totální neschopnost," dodal. Michálek komentoval Babišovo vystoupení jako hrozné a podotkl, že obsahovalo i závist. "Vy jste pravomocně usvědčený lhář, kolikrát jste byl u soudu, prohrál jste to a musel jste se omlouvat," vzkázal Michálek předsedovi ANO.

Roman Kubíček (ANO) označil Michálkovo vystupování za velmi osobní a vyzval ho, aby vážil slova. Místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová (Piráti) poslancům ANO vzkázala, že jejich předseda Babiš byl veden v seznamech spolupracovníků bývalé komunistické Státní bezpečnosti jako agent Bureš. Připomněla také, že Babiš trávil část dospívání ve Švýcarsku, zatímco ostatní byli, jak řekla, zavření za ostnatým drátem.