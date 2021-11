O koaliční smlouvě Spolu a PirSTAN již hlasovalo 85 procent Pirátů

Praha - Přes 85 procent členů Pirátů se již vyjádřilo ve stranickém hlasování o ratifikaci koaliční smlouvy mezi koalicemi Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN). Na hlasování má celostátní fórum strany posledních osm hodin. Výsledky se strana chystá zveřejnit nejdříve ve 23:15. Piráti jsou poslední stranou z pětikoalice, která vládní dohodu dosud neschválila.

V anketě všech členů Pirátů může hlasovat 1193 lidí. Dnes do 16:15 podle on-line systému odeslalo svůj hlas 1046 členů strany. Hlasování tak provází velmi vysoká účast, například v lednu se ke koaliční smlouvě se STAN vyjádřilo 848 členů Pirátů. Pro svazek se Starosty jich tehdy bylo 668.

Piráti minulý týden rozhodli o tom, že nynější hlasování bude tzv. zásadní, takže pro odsouhlasení koaliční smlouvy je nutná podpora více než 60 procent hlasujících. Členové Pirátů mohou také hlasovat pro ukončení projednávání návrhu bez usnesení, nebo se vyslovit pro odročení rozhodnutí na řádné jednání celostátního fóra. Zasedání fóra je aktuálně svoláno na 8. ledna do Pardubic.

Kontroverzi ve vznikající pětikoalici dnes vyvolala první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. Serveru Novinky.cz řekla, že někteří kandidáti na ministry za Spolu jsou pro Piráty nepřijatelní, protože s nimi byly v minulosti spojeny závažné kauzy. "Budeme se muset asi proti některým jménům vymezit, probíráme to zatím interně," uvedla.

"Čekal jsem, že tuto diskusi povedeme s prezidentem. Ale vypadá to, že si stačíme sami," reagoval na její slova lidovecký místopředseda Jan Bartošek na twitteru. "Nevím, jestli si to pamatuju dobře, ale jak se říkalo to 'volte jakou koalici chcete, všichni jsme tu proto, abychom spolupracovali a odstranili Andreje Babiše,' to byla jenom taková legrace, ne?" komentoval prohlášení jihočeský hejtman a šéf Asociace krajů Martin Kuba (ODS).

Předseda STAN Vít Rakušan v neděli uvedl, že by bylo selháním dosavadních opozičních stran, kdyby do vlády nešly. "Pro voliče by bylo nepochopitelné, kdyby ve chvíli, kdy je možné vytvořit vládu demokratických stran s výraznou většinou, přišla politická krize," uvedl. Považuje za nesmysl vrátit do vládních vyjednávání ANO a SPD.

Koalice PirSTAN se před volbami zavázala, že strany půjdou společně do vlády, či společně do opozice. Nesouhlas Pirátů se vstupem do vlády by tak vyžadoval nejen změnu vládní koaliční smlouvy se Spolu, která mimo jiné rozděluje mezi pětici stran ministerské posty, ale pravděpodobně také výpověď předvolební koaliční smlouvy mezi Piráty a STAN.

Rakušan v neděli odmítl, že by odhodlání Starostů jít do vlády mohlo jakkoliv porušovat koaliční smlouvu s Piráty. Pokud by se Piráti postavili ke vstupu do vlády negativně, vrcholné orgány by měly odlišný názor na stěžejní koaliční záležitost a následovalo by dohodovací řízení, míní Rakušan. Doufá však v to, že Piráti koaliční smlouvu schválí.