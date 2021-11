O koaliční smlouvě Spolu a PirSTAN hlasovaly už téměř tři čtvrtiny Pirátů

Praha - Hlasování o ratifikaci koaliční smlouvy mezi Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráty a Starosty a nezávislými (STAN) se do dnešních 18:00 zúčastnily již téměř tři čtvrtiny členů Pirátů. Hlasování začalo v pátek a potrvá do pondělního večera, výsledky budou poté zveřejněny nejdříve ve 23:15. Ostatní strany zastoupené v pětikoalici schválily koaliční smlouvu v závěru minulého pracovního týdne.

V hlasování celostátního fóra, tedy všech členů Pirátů, může hlasovat 1193 lidí. V 18:00 evidoval on-line systém 864 odevzdaných hlasů. Hlasování provází vysoká účast, jen za prvních osm hodin v pátek odevzdala hlas polovina členů strany. V lednovém rozhodování o koaliční smlouvě se STAN hlasovalo 848 členů Pirátů, pro svazek se Starosty jich bylo 668.

Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek, který se kvůli výtkám spolustraníků vzdal kandidatury na ministra pro legislativu, hlasoval pro vstup do vlády. "Doufám, že tak učiní potřebná většina. Svobodná, vzdělaná a propojená strana i společnost," uvedl na twitteru. Vstup do vlády podpořil i pražský pirátský primátor Zdeněk Hřib. "Vytvoření koalice se STAN mělo z mého pohledu dva hlavní cíle: porazit (předsedu ANO Andreje) Babiše a vstoupit do vlády. První část už byla splněna, nyní je čas na ten zbytek," uvedl.

Poslankyně Klára Kocmanová na twitteru napsala, že se nebude vyjadřovat, zda vládní účast podpoří. "Jsem ale ráda, že tento zásadní krok činí všichni členové, nikoliv úzký kruh funkcionářů," napsala. Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová naopak řekla Respektu, že bude hlasovat proti vstupu do vlády.

Aby Piráti koaliční smlouvu Spolu a PirSTAN odsouhlasili, musí se pro ni vyslovit více než 60 procent hlasujících. Nesouhlas by vyžadoval nejen změnu vládní koaliční smlouvy, která mimo jiné rozděluje mezi pětici stran ministerské posty, ale pravděpodobně také výpověď předvolební koaliční smlouvy mezi Piráty a STAN.

Koalice PirSTAN se totiž před volbami zavázala, že strany půjdou společně do vlády, či společně do opozice. Podle posledních vyjádření by však Starostové vstoupili do kabinetu i bez Pirátů. Místopředseda STAN Věslav Michalik serveru Seznam Zprávy řekl, že by žádný volič STAN nepochopil, kdyby vznik vláda zablokovala strana se čtyřmi poslanci.

Koalice Pirátů se STAN skončila v říjnových volbách na třetím místě za Spolu a ANO a získala 37 mandátů. Piráti, kteří do uskupení vstupovali jako silnější strana, však vinou preferenčních hlasů obsadili v dolní komoře jen čtyři křesla, Starostové zbývajících 33. Pětikoalice má ve Sněmovně 108 křesel, bez Pirátů by stále měla většinu 104 poslanců.

Hřib v té souvislosti zmínil, že pražská koalice má také de facto pět členů. "Máme čtyři zastupitele za STAN, bez kterých by naše koalice měla stále většinu. Přesto prakticky všechna hlasování jsou u nás konsenzuální a naše koalice je nejstabilnější na magistrátu od roku 2010," uvedl.