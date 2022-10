O koalici v Brně by mohlo být jasno do pátku, dnes bude jednání s lidovci

Brno - Primátorka Brna a jednička vítězné kandidátky ODS s TOP 09 Markéta Vaňková (ODS) by chtěla do pátku oznámit, k jaké koalici se kloní. Řekla to dnes novinářům. Záležet ale bude na odpoledním jednání s KDU-ČSL a STAN, se kterými si zástupci musejí vyjasnit určité věci. Z koaličních jednání Vaňková nevyloučila ani ANO, Piráty a ČSSD, s nimiž má ale ve všem jasno. Naopak v jednání nebude pokračovat se Zelenými a Žít Brno, protože se neshodnou na projektu horkovodu z jaderné elektrárny Dukovany. Už dříve Vaňková vyloučila z jednání SPD. Ustavující zastupitelstvo musí být do 24. října, jeho termín ale primátorka zatím nesdělila.

Vaňková i s jejím náměstkem a brněnským předsedou ODS Robertem Kerndlem projednali situaci v neděli večer s nově zvolenými zastupiteli a také se členy oblastní rady ODS. "Padlo rozhodnutí, že nebudeme dál jednat se Zelenými a Žít Brno. Ostatní subjekty s výjimkou SPD pro nás nadále zůstávají partnery," uvedla Vaňková.

Podle ní dostali zástupci úkol znovu jednat s KDU-ČSL se STAN. "Musíme si vyjasnit věci v rámci programu a budoucího programového prohlášení. U jiných subjektů je vše dořešeno," řekla Vaňková, ale nepřiblížila, čeho by se mělo jednání s lidovci a STAN týkat.

Podle výsledků jednání by dále mohlo být jasno, jaká bude koalice. Primátorka v minulosti uvedla, že je mnoho možných koalic, zatím se veřejně nepřiklonila k žádné. Možností je pokračování současné koalice s lidovci a Piráty a ČSSD, zároveň může vzniknout jen dvoukoalice s hnutím ANO, kterou by mohli případně rozšířit další partneři. "Byla bych ráda, kdybychom bližší představu řekli na konci pracovního týdne, ale bude záležet na tom, jak nám odpoví KDU-ČSL A STAN a jaké nám dají podklady," dodala Vaňková.

Zelené a Žít Brno z možnosti vytvořit koalici vyloučila kvůli neshodám na zásadních energetických tématech, a to horkovod z jaderné elektrárny Dukovany do Brna. ODS na jeho vzniku staví. "Paní Drápalová (jednička Zelených a Žít Brno Jana Drápalová) o tom vyslovila jistou pochybnost," poznamenala Vaňková.

Volby v Brně nyní vyhrála ODS s TOP 09, která získala 16 mandátů mezi 55 zastupiteli. Druhé ANO má 13 mandátů, třetí KDU-ČSL deset. Šest mandátů má SPD, Trikolora a Moravané, čtyři Piráti a po třech ČSSD a také Zelení s Žít Brno.