O funkci šéfa Pirátů usilují Bartoš, Pikal a Ferjenčík

Praha - O funkci předsedy Pirátů se na lednovém celostátním fóru utkají dosavadní předseda Ivan Bartoš, místopředseda Sněmovna Vojtěch Pikal a poslanec Mikuláš Ferjenčík. Všichni tři jsou i mezi deseti kandidáty na čtyři místopředsednické pozice. Vyplývá to z informací na pirátském internetovém fóru, kde mohli členové strany do páteční půlnoci navrhovat kandidáty do vedení strany.

Bartoš je favoritem volby, získal nominace z devíti krajských organizací. Ferjenčík má nominaci z Pardubického kraje, Pikal z Moravskoslezského kraje. Oba vyzyvatelé současného předsedy v příspěvcích na fóru upozornili, že nevylučují odstoupení od kandidatury na nejvyšší stranický post při zasedání celostátního fóra.

Bartoš, Pikal i Ferjenčík kandidují též na pozici místopředsedů. Mezi dalšími kandidáty jsou dva současní místopředsedové, poslanci Olga Richterová a Radek Holomčík. Dále se o funkce v předsednictvu strany ucházejí europoslankyně Markéta Gregorová, poslanec Jan Lipavský, bývalý předseda olomoucké krajské organizace Pirátů Jan Bednařík, náměstkyně ostravského primátora Andrea Hoffmannová a šéf administrativního odboru strany Martin Kučera.

Místopředsednickou funkci nebude obhajovat šéf poslaneckého klubu Jakub Michálek, který v uplynulém funkčním období čelil návrhu na odvolání. O pozici ve vedení strany neusiluje ani europoslanec Mikuláš Peksa, který byl před dvěma lety zvolen místopředsedou, v listopadu ale na funkci rezignoval kvůli sporu s Michálkem.

Zasedání celostátního fóra Pirátů se uskuteční 11. a 12. ledna v Ostravě. Účastníci zvolí na dva roky vedení strany, budou se také zabývat návrhy na drobné úpravy stanov v souvislosti s postihy za neplacení příspěvků.