O funkci předsedy ČSSD se uchází Hamáček, Petříček a Valachová

Praha - O funkci předsedy ČSSD se na dnešním on-line sjezdu vládní strany uchází její stávající šéf Jan Hamáček, ministr zahraničí Tomáš Petříček a poslankyně Kateřina Valachová. Vyplynulo to z nominací delegátů sjezdu.

Všichni kandidáti svůj zájem o funkci ohlásili už před sjezdem. Hamáček posbíral v minulých týdnech pět krajských nominací a Petříček dvě, Valachová se přihlásila až poté, co se odehrály všechny regionální konference.

Kandidáty na sjezdu mohlo navrhovat 279 delegátů. Hamáčka jich doporučilo 44, Petříčka 14 a Valachovou 16. Navrhli také starostu brněnské městské části Líšeň Břetislava Štefana, ten však s kandidaturou souhlas nedal a ve čtvrtek podpořil Petříčka. Chce být jeho prvním místopředsedou.

Hamáček: Vládní spolupráce s ANO je nelehká, s Babišem dvojnásob

Vládní spolupráce s hnutím ANO je pro ČSSD nelehká a od doby, kdy je premiérem Andrej Babiš (ANO), to platí dvojnásob. Ve své hodnotící zprávě předsedy to na dnešním on-line sjezdu sociálních demokratů řekl vicepremiér Jan Hamáček. Bez ČSSD, Ústředního krizového štábu řízeného ministerstvem vnitra a expertů na ministerstvu práce by podle Hamáčka bylo v Česku kvůli epidemii covidu-19 daleko hůř.

Hamáček delegátům sjezdu řekl, že spolupráce s ANO je diplomaticky řečeno nelehká. "To platilo pro vládu Bohuslava Sobotky (ČSSD), a s Andrejem Babišem jako premiérem to platí dvojnásob," uvedl Hamáček. Přesto se však sociální demokracii podařilo prosadit řadu klíčových priorit, konstatoval.

Podařilo se podle něj například zlomit odpor ANO a ministryně Aleny Schillerové (za ANO) proti zvýšení rodičovského příspěvku. Zmínil také zrušení tzv. karenční doby, setrvale nízkou nezaměstnanost v ČR, růst průměrné mzdy či důchodů. "Prosadili jsme zálohované výživné, vždy jsme v top desítce nejbezpečnějších zemí světa," shrnul Hamáček.

Pokud vláda působí někdy v boji s covidem-19 chaoticky, je to kvůli ne vždy zcela šťastnému vystupování hnutí ANO, míní. "Troufám si říci, že bez sociální demokracie, vnitrem řízeného Ústředního krizového štábu a experty řízeného ministerstva práce a sociálních věcí by bylo v ČR daleko hůř," uvedl. Poslední rok byl kvůli koronaviru drsný a otestoval schopnosti i charakter, dodal.

Hamáček řekl, že přebral stranu, jejíž preference spadly ze 20 procent na sedm. "Hádky přes média bavily novináře, ale nás potápěly hlouběji," uvedl. Podařilo se podle něj zabránit tomu, aby se jednotlivá stranická křídla vzájemně potápěla v přímém přenosu. "Zbavujeme se nálepky rozhádané partaje," dodal.

Připustil však, že dostat stranu na slibovaných deset procent hlasů ve volbách je složitější, než sám čekal. "Věděl jsem, že to nebude sprint, čekal jsem běh na dlouhou trať. Reálně je to ale desetiboj, který stále probíhá," konstatoval.

Senátor Petr Vícha vystoupil s ostrou kritikou vedení strany i spolupráce s ANO. ČSSD podle něj vstupem kabinetu "spáchala sebevraždu" skokem z 15. patra. Nyní se nachází zhruba ve třetím a není cesty zpět. "Kdo má rád Babiše, tak volí ANO. Kdo ho nesnáší, nemá důvod volit nás, když ho držíme u moci," konstatoval Vícha.

Vstup do vlády kritizoval i bývalý senátor Jiří Dienstbier. "Jeho výsledkem je, že nejsme v Evropském parlamentu, že jsme přišli o senátorský klub, přišli o účast ve třetině krajských zastupitelstev a můžeme se doopravdy dostat i mimo Sněmovnu," shrnul.

Šéf pražské ČSSD Petr Pavlík uvedl, že strana pod nynějším vedením prohrála katastrofálně všechny volby a Hamáček se po posledních bál čtyři měsíce svolat předsednictvo. Kritiku za vnitrostranickou práci při tvorbě programu si vyslechla i místopředsedkyně a ministryně práce Jana Maláčová.

Někdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček řekl, že voliči vnímají sociální opatření vlády jako výsledek Babišovy práce. "Nám zbylo pár ministerských křesel a křesel náměstků, prodali jsme se za pár drobných," řekl. Na covid-19 je podle něj krátký i Babišův marketing, který odhalil jeho absolutní neschopnost. Aktuální vláda je z hlediska správy země suverénně nejhorší v samostatné ČR, dodal. "Můžeme říkat, že za to může Babiš, ale my jsme v tom s ním, neseme spoluzodpovědnost," řekl.

Ostatní straníky odsoudil poslanec Jiří Běhounek. "Vy si pořád lžete do kapsy a útočíte na ty, kteří pracovali s největším nasazením," uvedl. Delegáti se podle něj chovají jako ve Sněmovně a kvůli živému přenosu "vystupují s věcmi mimo mísu". "Všichni ztratili paměť a jsou pokrytci. Pokud to takto zůstane, nemáme šanci ani v podzimních volbách," prohlásil.

Lídr Zelených Berg se vyslovil na sjezdu ČSSD pro společnou cestu k volbám

Země, kde spolupracují zelení a sociální demokraté, představují ideál, ke kterému bychom měli směřovat a kde je vysoká kvalita života, shrnul dnes spolupředseda Zelených Michal Berg jako host na on-line sjezdu ČSSD, proč tyto dvě strany plánují spolupráci před podzimními sněmovními volbami. Druhý host - odborový předák Josef Středula vyzdvihl výsledky sociálních demokratů v menšinové vládě v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Poděkoval ministrům, že přinášejí do diskuse vlády témata týkající se běžných lidí.

"Představte si, kdyby vláda byla složena jiným způsobem, zda by byla zrušena karenční doba, zda bychom diskutovali o výši minimální mzdy, zda by se diskutovalo o pětitýdenní dovolené," vyjmenoval Středula některé změny přijaté menšinovým kabinetem. Sociální demokraté podle něj hájí práva zaměstnanců i v tématech spojených s epidemií koronaviru. "Představa české politické scény bez sociální demokracie mne děsí, Česká republika by vypadala úplně jinak," odkázal Středula na klesající volební preference strany a kritiku, kterou sklízí za vládní angažmá v koalici s ANO.

Odborový předák poděkoval sociálnědemokratickým ministrům za jejich práci. Ocenil také, že se předseda ČSSD Jan Hamáček postavil za návrh na celostátní uzávěru přes velikonoční svátky, přestože nakonec nenastala.

Podle Berga, jehož strana má dosud zástupce pouze v horní parlamentní komoře, není možné tříštit síly. "Mnoho problémů a výzev se nedá řešit samostatně, ale společně na progresivní levici," uvedl. Dodal, že za hlavní témata pokládají Zelení dopady klimatické změny, které nemají nést nejzranitelnější, dále bydlení a změny vyplývající z globalizace. "Máte více zkušeností z exekutivy, umíte naše někdy naivní názory postavit na zem," uvedl Berg směrem k sociálním demokratů s tím, že Zelení zase přinášejí témata spravedlnosti v různých aspektech.

Podle mluvčího Zelených Petra Kučery bezprostředně po sjezdu začnou finální jednání o společném postupu do voleb. Zelení pak výsledek projednají na republikové radě strany, což je nejvyšší orgán strany mezi sjezdy.

První hodiny sjezdu ČSSD byly on-line bez problémů

Poměrně hladce a bez problémů se dnes odvíjely první hodiny sjezdu sociální demokracie, který se musel přesunout do on-line prostředí kvůli koronavirové epidemii. Doprovázely ho jen tradiční technické problémy on-line jednání s vyšším počtem účastníků. Po úvodní hodině, kdy si delegáti vyjasňovali pravidla pro přihlášky do diskuse či způsob vyhodnocování hlasování, vystoupili v diskusi bez problémů hosté i další členové strany. Námitky nebyly ani proti webovému hlasování.

Poslanec Jan Birke ČTK napsal, že všechno funguje skvěle. "Spojení, přihlašování, chaty, diskuse, to je obrovská výhoda," uvedl. Neosobní formu nicméně považuje za nevýhodu. "Osobní kontakt prostě chybí, sjezd vždy byl příležitostí k setkání s lidmi z celé republiky. Nezastírám, že on-line není stejný," připustil.

Místopředseda ČSSD Michal Šmarda zmínil mírné technické problémy z úvodní hodiny. "Pak se to rozjelo a teď už je to moc fajn. Lidé mluví otevřeně a mám pocit, že je to baví," napsal Šmarda ČTK. Senátor Petr Vícha při svém vystoupení řekl, že on-line jednání má některé výhody. "Nescházíme se po rozích v hloučcích a rozhodujeme každý sám za sebe," zhodnotil.

Podobný názor má i bývalý člen horní komory Parlamentu Jiří Dienstbier. "Osobně by to bylo samozřejmě lepší. Na poprvé on-line technicky zatím hladký průběh. Možná bude každý rozhodovat ve volbách volněji bez kuloárních tlaků," sdělil ČTK. Pardubický hejtman Martin Netolický ve vyjádření pro ČTK hodnotí dosavadní on-line jednání jako "docela dobře zvládnuté".

Obhajující předseda ČSSD Jan Hamáček ve své úvodní předsednické zprávě řekl, že se strana kvůli covidu-19 naučila komunikovat on-line. "Těší mě, že jsme se s digitálními platformami naučili pracovat, ale těším se, až se uvidíme osobně," prohlásil. Jeden z hostů sjezdu, spolupředseda Zelených Michal Berg, průběh jednání ocenil. "Jsem ajťák a zvládáte to dobře," řekl delegátům.

V úvodu jednání některým sociálním demokratům nefungoval ve správnou chvíli mikrofon, nebo naopak přenášel zvuk ve chvíli, kdy neměl. Zřejmě i kvůli tomu, že návrh při prvním hlasování neuspěl o pouhé dva hlasy, začala diskuse o tom, zda do kvóra započítávat i delegáty, kteří zůstanou přihlášení, ale hlas neodevzdají.